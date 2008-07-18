Цена женщины упала почти на 60%… -— писала газета Последние новости 18 июля 1932 года

"Новое время", 18 июля (5 июля) 1907 года.

Фото: Pravda.Ru Газетные архивы 18 июля

"Сегодня вспыхнул пожар в Верхних торговых рядах, в москательной лавке Козлова, и быстро охватил подвалы, в которых тоже были сложены москательные товары. Пожар угрожал всему зданию Верхних торговых рядов, стоящих более двух миллионов руб. Пожарным приходилось работать в ужасных условиях, в подвалах, где совсем не было воздуха. Многих из них, терявших сознание от дыма, выносили на руках. Но молодцам-пожарным все-таки удалось отстоять соседние магазины и локализировать огонь. Убытки большие. Правление рядов решило дать награду пожарным, молодецки отстоявшим здание".

"Русское слово", 18 июля (5 июля) 1908 года.

"Из статистических данных об итогах первой сессии третьей Думы характерны цифры, указывающие говорливость депутатов. Чаще всех говорил, конечно, неукротимый Пуришкевич Он выступал 131 раз. За ним идет опять-таки правый, Марков второй, — 119 раз, гр. Уваров — 107, Крупенский и гр. Бобринский — 98, Капустин — 72, Шингарев — 67, остальные — меньше 60-ти раз. От одного до десяти выступлений имели 188 депутатов. Совсем не выступали — 146. (Соб. корр.)".

"Вечер", 18 июля (5июля) 1908 года. Оштрафование шофера.

"Сегодняшним приказом и. д. градоначальника шоффер камергера двора Его Величества Александра Безобразова оштрафован на 10 руб. за то, что отказался держаться правой стороны".

"Новое время", 18 июля (5 июля) 1912 года. Олимпийские игры.

"Стокгольм. Оркестр лейб-гвардии первого стрелкового Его Величества полка играл на террасе в течение трех дней на празднике пловцов. Русская музыка вызвала общий восторг сорокатысячной толпы. Капельмейстеру Сабателли были устроены овации, а комитетом олимпийских игр торжественно вручен ему почетный кубок, музыкантам же памятные олимпийские медали…"

"Последние новости", Париж, 18 июля 1932 года. Цена на женщин падает.

"Претория, 17 июля. В Южной Африке существует обычай, по которому муж покупает себе жену у родителей за определенную сумму.

Кризис сказался и на этом "рынке".

Цена женщины упала почти на 60%. В настоящее время южно-африканец может приобрести молодую, красивую и здоровую жену за 1000 франков. Женщины "второго сорта" с трудом находят любителей за 350 франков. Так как предложение значительно превышает спрос, то опасаются дальнейшего падения цен".

"Правда", 18 июля 1962 года. Беседа товарища Н. С. Хрущева с группой американских журналистов 13 июля 1962 года.

"13 июля Председатель Совета Министров СССР Н. С.Хрущев принял группу американских журналистов во главе с президентом Американского общества газетных редакторов, ответственным редактором газетного объединения "Найт нюспейперс" Ли Хиллсом…

П.Миллер (президент газетного объединения "Ганнет ньюспейперс")… Во-первых, я хотел бы спросить, как можно было бы поощрить и развить двусторонний обмен информацией…

Н.С. Хрущев… Но справедливости ради следует сказать, что в ваших газетах зачастую печатают такое, что даже американцы не хотят читать. У вас, например, в газетах печатают, что такая-то дама имеет миллион и ищет мужа такого-то возраста. Нас это не интересует, поэтому мы это и не перепечатываем. (Оживление). А вот как получить при малых затратах труда и кормов хороший привес при откорме свиней или при откорме птицы, за такими вещами мы внимательно следим. Такую информацию мы печатаем…"

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов " Газетные старости ", " Русский Журнал" и архивов изданий.

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