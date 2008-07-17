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Повсеместно в Европе жалуются на неблагоприятную летнюю погоду… — писала газета Русский голос 17 июля 1907 года

4:50
Общество

"Русское слово", 17 июля (4 июля) 1906 года.

Газетные архивы 17 июля
Фото: Pravda.Ru
Газетные архивы 17 июля

"2-го июля на Лисьем Носу, Петербургского уезда, состоялся митинг рабочих, на который собралось до 800 человек. При появлении казаков рабочие вступили с ними в переговоры, и дали казакам честное слово, что после митинга они мирно разойдутся. Казаки уехали, и митинг прошел беспрепятственно".

"Русский голос", 17 июля (3 июля) 1907 года. Влияние планеты Марс на атмосферу Земли.

"Повсеместно в Европе жалуются на неблагоприятную летнюю погоду. В кругах астрономов это обстоятельство объясняют приближением Марса к земле. На протекающей неделе эта близость дошла до своего максимума. По словам астрономов, это повторное явление переживается каждые пятнадцать лет.

Стоит Марсу приблизиться хотя бы только на 2 000 миль, как на бедных жителях земли это отражается страдательным образом, вызывая в атмосфере земли пертурбацию. В прошлую субботу Марс и земля стояли прямехонько друг против друга. На всех существующих обсерваториях астрономические объективы и глаза астрономов были неусыпно обращены на загадочную и вызывающую столько гипотез планету Марс.

С того же момента как Марс начнет возвращаться к своему нормальному посту в небесных сферах, летняя погода на земле станет улучшаться".

"Русское слово", 17 июля (3 июля) 1908 года. Именины.

"По распоряжению охранного отделения полицией был произведен обыск в одной из квартир Свечного переулка у проживающего там П. Явившаяся в квартиру полиция произвела там панику среди присутствовавших в квартире, собравшихся, как оказалось, на именины.

Выяснилось следующее обстоятельство, вызвавшее явку полиции. Один из знакомых П., приглашенный на именинное торжество, почему-то остался недоволен приглашением и не нашел ничего лучшего, как обратиться по телефону в местный участок с сообщением, что у такого-то имеет состояться нелегальное собрание, на котором будет присутствовать брат революционера Гершуни. Сообщая о собрании, знакомый П. отрекомендовался помощником пристава из Сесторецка. Заявление, понятно, привело к известным последствиям.

В настоящее время полицией установлена личность введшего ее в заблуждение".

"Новое Русское Слово", Нью-Йорк, 17 июля 1932 года. СССР на конгрессе электротехников.

"Лондон. Советское правительство решило использовать международный конгресс электротехников в Париже, на котором будет присутствовать и делегация из СССР, для целей пропаганды.

В специальной резолюции, принятой совнаркомом, отмечается, что речь идет не только о пропаганде на конгрессе. Делегатам предписывается организовать в Париже другу международную конференцию для обсуждения достижений СССР в области индустриализации".

"Социалистические земледелие", №97 (7197), 17 июля 1945 года. Выполнять план откорма свиней.

"Украинская ССР издавна славится развитым свиноводством. Немецкие фашисты за время своего хозяйничанья пости полностью уничтожили эту отрасль животноводства. После освобождения Украины колхозники энергично взялись за восстановление ферм, число которых к началу июня нынешнего года достигло уже 60 процентов от довоенного. По плану колхозы УССР должны в 1945 году откормить с дать государству 160 тысяч свиней…"

"Пограничный транспортник", Хабаровск, 17 июля 1952 года. Короткие сигналы.

"В билетно-багажной кассе станции Верино нет часов. В результате этого кассир лишен возможности своевременно подготовиться к продаже билетов на поезда. Длительное время работники кассы узнавали время по телефону в районном отделении связи, но сейчас телефон отключен, и работники билетно-багажной кассы лишены такой возможности. Навести порядок в этом деле необходимо".

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Русский Журнал", "Старые газеты" и архивов изданий.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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