Дети нашей страны, воспитанные в духе преданности своей родине, проявляют в работе исключительное усердие… — писала газета Социалистическое земледелие 16 июля 1941 года

3:57 Your browser does not support the audio element. Общество

"Новое время", 16 июля (3 июля) 1906 года.

Фото: Pravda.Ru Газетные архивы 16 июля

"1 июля в городской Алфузовской больнице почти все находящиеся на излечении, в числе 600 человек, собрались на митинг. Один больной, протестовавший против устройства митинга, был усажен другими больными на носилки, вынесен на улицу, и брошен на мостовую".

"Русское слово", 16 июля (3 июля) 1907 года. Столкновение рабочих со сторожем.

"Третьего дня в Шубинском пер., в Дорогомилове, толпа рабочих пела песни. В ответ на предложение ночного сторожа Табунева замолчать, толпа бросилась на сторожа и сильно избила его. У него оказались переломленными ребра".

"Русское слово", 16 июля (3 июля) 1908 года.

"Городская управа купила еще один автомобиль, специально для разъездов членов управы, при чем установлены условия пользованием автомобилем: за две недели вперед будет делаться расписание, в какие дни, какой член управы будет ездить на автомобиле для осмотра учреждений ".

"Правда", 16 июля (3 июля) 1912 года. Телефонная ф-ка Л. М. Эриксон и К-о.

"28-го июня была выдана получка всем штрейкбрехерам, работавшим 15-го и 16-го июня. Остальным рабочим роздали расчетные книжки. В книжках правила все старые, нет ни убавки, ни прибавки. Но почему-то после раздачи книжек всем было неловко; каждый старался принять вид равнодушный, даже самонадеянный, притворяясь, что не узнает товарища — врага, который ему испортил условия труда, и украдкой кидали они друг на друга злые пытливые взоры.

Что же это такое? Это и есть сознание?…"

"Последние новости", Париж, 16 июля 1932 года. Продовольственный конфликт в Петрограде.

"Лондон, 15 июля. Как сообщает рижский корреспондент "Таймс", конфликт между рабочими и продовольственными организациями в Петербурге принял очень острую форму. В последние дни закрыты 83 продовольственные лавки. На заводах происходят бурные сцены, сопровождающиеся угрозами.

Далеко не все лавки, находящиеся под управлением рабочих, подчинились приказу о закрытии. Комиссариат продовольствия предписал в течение трех дней сдать все остатки пищевых продуктов, платья и денег. Рабочие организации отдали противоположное распоряжение, ссылаясь на то, что тысячи рабочих остаются без продовольствия".

"Социалистическое земледелие", №85 (3593), 16 июля 1941 года. Работают по-военному. Мытищинский район, Московская область.

"…Школьниками, своими и городскими, прибывшими на лето в деревню, колхозники очень довольны. Дети нашей страны, воспитанные в духе преданности своей родине, проявляют в работе исключительное усердие. На прополке капусты и рыхлении грядок на общественном огороде, на конюшне и в колхозном саду — везде они старательные, радивые хозяева.

Когда агроном колхоза Власов от лица артели похвалил группу учеников старших классов, то ученица Капитолина Балякина не без укора ответила:

— Что же, разве мы не понимаем, что время военное?…"

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", " Русский Журнал", "Старые газеты" и архивов изданий.

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