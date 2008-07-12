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Труд женщин в департаменте полиции и в охранном отделении оплачивается очень щедро… — писала газета Биржевые новости 13 июля 1906 года

5:06
Общество

"Биржевые новости", 13 июля (30 июня) 1906 года. О женщинах — агентах полиции.

Газетные архивы 13 июля
Фото: Pravda.Ru
Газетные архивы 13 июля

"В газетах промелькнуло известие о том, что департамент полиции намерен привлечь женщин к занятию мест по полицейской агентуре.

Женщины давно уже состоят на службе агентами, как в департаменте полиции и в охранном и сыскном отделениях. Труд женщин в департаменте полиции и в охранном отделении оплачивается очень щедро.
В сыскной полиции женщины работают "поштучно" и "сдельно".

"Русский голос", 13 июля (30 июня) 1906 года. Объявление.

"Чай пить — не дрова рубить, но для этого приходится ставить самовар; в самовар, разумеется, нужен уголь, а чтобы за 1 р. 20 к. иметь действительно хороший куль самоварного угля — его надо заказывать в складах топлива Рацер, на Бол. Ордынке, или у Мясницких Ворот. Телефон №20-40".

"Русский голос", 13 июля (30 июня) 1907 года. Еще одна русская женщина — доктор-медицины.

"Таковой диплом получила от берлинского университета — варшавская уроженка Генриетта Розенблат, представившая ученое сочинение на биологическую тему, подкрепленное рядом серьезных опытов. Новая докторша — 27 лет, кончила варшавскую гимназию с золотой медалью; занималась сначала в Женеве, где получила диплом "бакалавра физических и естественных наук", а затем обратилась к изучению медицины, слушая лекции в Цюрихе и Берлине. В числе ее оппонентов на диспуте в Берлине находились также две женщины: одна доктор философии, а другая — магистр медицины".

"Петербургская газета", 13 июля (30 июня) 1908 года. Скандал на скачках.

"Беспорядки на московском тотализаторе принимают хронический характер: вчера публика, возбужденная неправильным стартом, подняла невообразимый шум, требуя обратно выдачи денег. Крики и угрозы толпы продолжались более получаса. Демонстрация приняла такие размеры, что пришлось вызывать наряд городовых".

"Правда", 13 июля (30 июня) 1912 года. Женщина-извозчик.

"Харьков, В городскую управу явилась некая госпожа Милевич с просьбой о выдаче ей свидетельства на право занятий лично извозным промыслом. Так как подобного в летописях города еще не встречалось, то вопрос о первой женщине-извозчике будет вынесен на рассмотрение городской думой".

"Правда", 13 июля (30 июня) 1932 года. Захват пристани КВЖД в Харбине штабом манчжурской речной флотилии.

"Хабаровск, 9 июля. (Роста). 7 июля на перевалочную пристань КВЖД в Харбине явились 5 японцев во главе с японским советником Хориучи, как представители штаба манчжурской речной флотилии и потребовали у заведующего Коммерческим агентством КВЖД перевалочной станции и ключей от пакгаузов. Вследствие отказа служащих КВЖЛ исполнить это требование пристань КВЖД была занята отрядом полиции под командой японского советник, охрана дороги была изгнана, пломбы и замки с пакгаузов сорваны…"

"Ленинский путь", Степной, Ставрпольский край, 13 июля 1952 года. Одобряем решение правительства.

"7 часов утра. К репродуктору собрались учащиеся школы совхозных кадров. С затаенным дыханием прослушали они сообщение Совета Министров Союза ССР о сооружении Волго-Донского судоходного канала, о пуске в эксплуатацию Цимлянской гидроэлектростанции и оросительной системы, позволяющей орошать колхозам Ростовской области тысячи гектаров земель.

Слово берет преподаватель Мария Ивановна Криночкина. Она благодарит большевистскую партию и советское правительство за отеческую заботу о советском крестьянстве и призывает учащихся в ответ на блестящую победу советского народа на фронте мирного созидательного труда повысить успеваемость, с тем, чтобы получить глубокие и прочные знания.

Учащиеся Таисия Губарева. Анна Губанова, член месткома профсоюза Григорий Бегалеев заявили в своих выступлениях о том, что они горячо одобряют постановление Совета Министров СССР об открытии Волго-Донского судоходного канала и присвоении ему бессмертного имени Ленина".

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Русский Журнал" и архивов изданий.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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