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В Лебяжьем переулке близ Каменного моста лошади шли до половины в воде… — писала газета Русское слово 12 июля 1906 года

4:45
Общество

"Русское слово", 12 июля (29 июня) 1906 года. Ливень.

Газетные архивы 12 июля
Фото: Pravda.Ru
Газетные архивы 12 июля

"Вчера около полудня над Москвой разразился ливень. Все низменные места были залиты водой. В Лебяжьем переулке близ Каменного моста лошади шли до половины в воде".

"Русское слово", 12 июля (29 июня) 1907 года. Объявление.

"Банкирский Дом братьев Рябушинских выдает циркулярные аккредитивы, продает чеки и переводы во все страны мира, во вновь же открытой подземной бронированной кладовой отдает внаем безопасные ящики от 8 рублей в год…"

"Русское слово", 12 июля (29 июня) 1907 года. Автомобильный пробег Пекин — Париж.

"28 июня в 8 часов утра Томск наслаждался необыкновенным зрелищем: прибыл первый из состязающихся в автомобильной гонке Пекин — Париж — итальянский принц Боргезе. Автомобиль подкатил к гостинице "Европа", где тот час же собралась громадная толпа народа, затем автомобиль отправился на фабрику Рукавишникова для поправления некоторых незначительных повреждений и главным образом для чистки машины. Автомобиль самой последней и новейшей конструкции. Имеет 40 сил. Строился и собирался на фабрике "Jtala".Принц Боргезе и сопровождающие корреспондент одной итальянской газеты и машинист-шофер, выглядели неказисто; костюмы грязные, промасленные, запыленные. По их словам, им приходилось спать (нужно сказать, очень мало) и есть на машине; остановок не полагается. На пути от Красноярска до Томска была сделана маленькая остановка в Мариинске. Несмотря на прочное устройство, автомобиль в Томск пришел в несколько потрепанном виде. Особенно пострадали шины колес…Такая бешенная езда при таких как у нас в Сибири дорогах, конечно сильно отражается на гонщиках и они, в особенности машинист, страшно утомлены. Последний, когда автомобиль пришел на фабрику Рукавишникова, попросил прежде всего "кушать".

"К трудовому общежитию", газета лишенных свободы в исправтрудучреждениях РСФСР. Северо-Двинское ИТУ включилось в конкурс за образцовое общежитие.

"Северо-Двинское ИТУ включилось в республиканский конкурс на лучшее общежитие. Борьба за новый быт поставлена в центр всей культработы. С момента объявления конкурса достигнуты положительные результат. Санминимум проработан на широких собраниях лишенных свободы. Вывешены лозунги и плакаты о санминимуме. Во всех комнатах, коридорах, кухне и т. п. выставлены санпосты. Ни в одной комнате нет табакокурения. В каждой комнате всегда имеется свежая кипяченная вода. Мытье полов производится каждую пятидневку. Почти ежедневно производится смотр комнат и других помещений медперсоналом. На койки в обуви и верхней одежде никто не ложится. Баня — раз в шестидневку".

"Тамбовская правда", 12 июля 1952 года. Личная библиотека председателя колхоза.

"Председатель колхоза "Красный путиловец", Ржаксинского района, Н. П.Глухов — всесторонне развитый человек. Окончив зоотехническое отделение Чакинского сельскохозяйственного техникума, он много работает над повышением своего политического и культурного уровня. Тов. Глухов является активным читателем сельской библиотеки, У него богатая личная библиотека, в которой есть: три тома "Капитала" К. Маркса, "Анти-Дюринг". "Диалектика природы" и "Людвиг Фейербах" Ф. Энгельса, произведения В. И.Ленина и И. В.Сталина.В личной библиотеке председателя колхоза широко представлены труды Мичурина, Тимирязева, Вильямса и Докучаева. Есть книги по животноводству и полеводству. Из художественной литераторы в библиотеке имеются полные собрания сочинений Пушкина, Некрасова, Гоголя, Шевченко, Горького, Маяковского, много произведений лауреатов Сталинских премий".

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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