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Гонка закончилась раздачею призов, состоящих из серебряных вещиц… — писала газета Уральская жизнь 11 июля 1906 года

5:11
Общество

"Уральская жизнь", 11 июля 1906 года.

Газетные архивы 11 июля
Фото: Pravda.Ru
Газетные архивы 11 июля

"В воскресенье, 9 июля, на велодроме Екатеринбургского общества велосипедистов и любителей физического развития состоялась гонка местных велосипедистов при участии гонщиков г. г. Краева и Петрова. Гонка началась обычным общим выездом всех участвующих в состязании. Первым заездом -1 верста для новичков — шли: г. г, Альберт, Гусев, Курочкин, Бродовский, Макаров и Башкиров. Кончили дистанцию: Башкиров 2 мин. 11 &frac34 сек. (1 приз) и Макаров — 2 мин. 12 &frac34 сек. (2-й приз)…6-1 заезд — 2 версты с хода для мотоциклетки. Ехал г. Штроль, который дал резвость в 2 м. 56 сек…В восьмом заезде — фигурная езда г. Краева, которая и была гвоздем гонки. Краев выехал на площадку на машине с маленькой передачей и широким рулем. Езда изумительна, и видна большая практика и усиленная работа ездока. Г. Краев на ходу придает боковое вращательное движение переднему колесу; ударяет шар шиной переднего и заднего колеса; ездит на одном заднем колесе, поднимая вверх переднее на расстоянии 15-20 саж, идет обратным ходом на велосипеде, стоя головой на седле и т. д. Вообще, можно назвать фигурную езду г. Краева артистической. По окончании фигурной езды публика дешевых мест заявила, что за дальностью расстояния она не могла видеть езды и просила повторить. Краев удовлетворил просьбу, исполнив езду во второй раз; публика шумно одобряла каждый номер. Гонка закончилась раздачею призов, состоящих из серебряных вещиц. Публики на гонке было много. Окончилась она около 9 час. вечера".

"Правда", 11 июля (28 июня) 1912 года. Рабочий — изобретатель.

"Слесарь Н. П.Зотов изобрел прибор для уничтожения того противного запаха бензина, которым отравляют автомобили воздух петербургских улиц. Зотов изобрел машинку фильтрующую газы, выходящие из моторов и делающую их лишенными запаха…"

"Правда", 11 июля 1952 года. Волго-Донской судоходный канал имени В. И. Ленина.

" Сегодня публикуется постановление Совета Министров СССР "Об открытии Волго-Донского судоходного канала". Рассмотрев рапорт строителей канала и заключение правительственной комиссии по приемке его сооружений, Совет Министров СССР установил, что задание Правительства по строительству и ввод в эксплуатацию Волго-Донского судоходного канала, Цимлянской гидроэлектростанции и сооружения для орошения первой очереди в сто тысяч гектаров засушливых земель в Ростовской области выполнено в срок. Совет Министров СССР постановил открыть Волго-Донской судоходный канал в воскресенье 27 июля 1952 года, обеспечив с этого дня регулярное движение пассажирских и грузовых судов, а также начать эксплуатацию Цимлянской гидроэлектростанции и первой очереди оросительных сооружений…Сооружение Волго-Донского канала имени В. И.Ленина — новая историческая победа нашего народа в борьбе за коммунизм…Слава героическому советскому народу, народу-творцу, народу-созидателю! Слава великой партии коммунистов, партии Ленина — Сталина — вдохновителю и организатору всех наших побед! Слава великому вождю учителю советского народа, гениальному зодчему коммунизма товарищу Сталину!"

"Рабочий Кронштадт", Кронштадт, 11 июля 1972 года. На берегу залива.

Позавчера рыбаки нашего города отмечали свой праздник. Все рыбаки гарнизонного совета охотничьего общества в ночь на воскресенье вышли в залив на ловлю рыбы удочками. В 11 часов улов каждого был взвешен. Победители награждены грамотами и ценными подарками. А вечером на рыбном пирсе Северного вала было особенно людно и оживленно. В гости к рыбакам пожаловали друзья и знакомые, кронштадтцы желающие принять участие в их веселье. Варили уху из свежей рыбы, а когда отведали, остались довольны — вкусная получилась уха! Потом все пели, танцевали под баян. Хорошо провели свой день наши рыбаки".

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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Гонка закончилась раздачею призов, состоящих из серебряных вещиц… — писала газета Уральская жизнь 11 июля 1906 года
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