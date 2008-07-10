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Иностранные газеты передают курьезные подробности гонки паровоза с автомобилем… — писала газета Русский голос 10 июля 1906 года

3:57
Общество

"Русский голос", 10 июля (27 июня) 1906 года. Заграничная жизнь.

Газетные архивы 10 июля
Фото: Pravda.Ru
Газетные архивы 10 июля

"Иностранные газеты передают курьезные подробности гонки паровоза с автомобилем, в которой участвовал император Вильгельм. Случайно ли произошла гонка или была устроена намеренно, неизвестно, но утром, 2-го июля, император на автомобиле "Мерседес" обогнал экспресс Альтона — Вилль. Расстояние свыше 75 миль было пройдено в 1 час 33 мин. со средней скоростью 45 миль в час. Экспресс, который останавливается только один раз между Альтоной и Виллем, прибыл на 8 мин. позднее автомобиля. Император был в прекрасном настроении, и был очень доволен поездкой и ее результатами. В июне прошлого года император также на автомобиле пытался состязаться с королевским поездом, шедшим из Ганновера в Гамбург. Он достиг скорости 60 миль, но вследствие изгибов дороги гонку пришлось прекратить".

"Русский голос", 10 июля (27 июня) 1907 года. Московский дневник. Объявления на облаках.

"На днях в городскую управу явился некий предприниматель, просивший разрешения установить особые аппараты для отражения на облаках световых реклам. С подобным же ходатайством этот предприниматель обратился и к градоначальнику. Городская управа выразила, со своей стороны, согласие на этот вид рекламы".

"Голос Москвы", 10 июля (27 июня) 1908 года. Грабеж в Сокольниках.

"Некто Н. Н. Бурмистров заявил полиции, что когда он проходил с девицей близ Старого гулянья — на него набросилось несколько неизвестных, схватили за горло, стали душить, потом повалили на землю, ограбили на 60 руб. и скрылись. Девица скрылась с ними вместе".

"Последние новости", Париж, 10 июля 1932 года. На съезде общества Лиги Наций.

"Резолюция о принудительном труде в СССР, обсуждавшаяся на заседающем сейчас в Париже съезде общества Лиги Наций и принятая в комиссии 5 голосами против 3, была вчера провалена на общем собрании 9 голосами против 8-ми…Приводим текст резолюции о принудительном труде: "Ознакомившись с рапортом Восточно-европейской комиссии о принудительном труде в СССР и, принимая во внимание, что свобода труда является одним из существеннейших прав человека и гражданина, Съезд обществ Лиги Наци категорически протестует против принудительного труда в СССР, притом применяемого там в совершенно бесчеловеческих условиях"".

"Правда", 10 июля 1953 года.

"На днях состоялся пленум Центрального Комитета Коммунистической Партии Советского Союза. Пленум ЦК КПСС, заслушав и обсудив доклад Президиума ЦК — тов. Маленкова Г. М. о преступных антипартийных и антигосударственных действиях Л. П. Берия, направленных на подрыв советского государства в интересах иностранного капитала и выразившихся в вероломных попытках поставить Министерство внутренних дел СССР над правительством и Коммунистической Партией Советского Союза, принял решение — вывести Л. П. Берия из состава КПСС, исключить его из рядов Коммунистической Партии Советского Союза как врага Коммунистической Партии и советского народа".

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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