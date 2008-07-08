На московской станции московско-казанской жел. дор. будет веден перронный сбор… — писала газета Русское слово 8 июля 1908 года

"Русский листок", 8 июля (25 июня) 1905 года. Заграничная жизнь.

Фото: Pravda.Ru Газетные архивы 8 июля

"Американцы, любители грандиозного во всем, превзошли на этот раз даже самих себя. В прошлый вторник, на празднике "дня независимости штатов" американцы сожгли одних фейерверков на 15 миллионов долларов. Нью-йоркские газеты утверждают, что один город Нью-Йорк затратил на фейерверк колоссальную цифру в 2 миллиона долларов".

"Новое время", 8 июля (25 июня) 1906 года.

"В понедельник за Калитниковским кладбищем начинаются общественные работы, организованные городским управлением для безработных. Будет предоставлена работа 500 землекопам с платой по 80 к. в день без харчей, но с помещением для ночлега в городских бараках".

"Новое время", 8 июля (25 июня) 1907 года.

"Служащим всех железных дорог московского узла объявлено, что из пенсионного капитала они могут получать на срок от 5 до 10 лет ссуду на приобретение недвижимых имуществ и на постройку домов с тем, чтобы эти суммы частично погашались из жалования".

"Русское слово", 8 июля (25 июня) 1908 года. Перронный сбор.

"С 1-го июля на московской станции московско-казанской жел. дор. будет веден перронный сбор по 10 коп. с лиц, не имеющих проездных билетов, за право выхода на платформу к отходящим и приходящим поездам. На видных местах установлены автоматические приборы, откуда после опускания 10-ти копеечной монеты получается перронный билет. С 10-го же июля контроль проездных билетов у прибывающих в Москву пассажиров будет производиться не только в поездах, но и при выходе пассажиров с пассажирской платформы. С лиц не предъявивших ни проездного, ни перронного билетов будет взыскиваться дополнительный сбор. Этим контролем будут задерживаться пассажиры. Особенное неудобство будут испытывать дачники, спешащие обыкновенно утром на службу".

"Правда", 8 июля 1932 года. Организовать охрану урожая.

"Краснодар, 7 июля. (Наш корр.). Колхозы Марьяновской и Новотитаровской МТС приступили 1 июля к уборке колосовых. 5 июля во всем районе началась массовая уборка. Краснодар вступил в уборку неподготовленным. Ремонт инвентаря предоставлен самотеку. Райзо не может сказать, сколько отремонтировано уборочного и молотильного инвентаря, тракторов. В районе имеется 13 комбайнов; два из них неизвестно где находятся. Все комбайны до сих пор без моторов. Ни в одном колхозе, обслуживаемом МТС, бригады не имеют планов уборки. В районе наблюдаются факты хищения колосьев. Охрана урожая не организована. Срезанные колосья продаются на рынке. Борьбы с этим воровством еще нет. Редко можно встретить в поле объезчика".

"Знамя Родины", №168, 8 июля 1943 года. За нашу советскую Родину!

"…Фронтовое затишье сменилось боевой страдой, и первые же дни этой боевой страды были отмечены новыми беспримерными подвигами советских воинов. Бойцы передовых охранений и противотанковых засад хладнокровно пропускают атакующие вражеские танки, отсекают от них шкальным огнем пехоту, уничтожают ее, а затем берут танки в огневой мешок, подбивая и сжигая десятки и сотни машин. Артиллеристы и минометчики показывают образцы боевой выучки, накрывают огнем атакующую пехоту, выкашивая целые подразделения. Советские летчики громят на подходе и в тылу вражеские машины, бомбят и сжигают склады боеприпасов…"

"Правда", 8 июля 1972 года. Призыв к мировой общественности.

"Ханой, 7. (ТАСС). Соединенные Штаты проводят в Северном Вьетнаме план так называемой "Геофизической войны", которая заключается в том, чтобы искусственно вызывать стихийные бедствия, пишет директор метеорологического управления ДВР Нгуен Сиен в газете "Нян зан".

В осуществление этого плана входит уничтожение в больших масштабах растительного покрова, источников воды, повреждение дамб и плотин. Для достижения этих целей, указывает автор, применяются самые современные технические средства, создаются специальные научные органы, призванные разрабатывать соответствующие методы уничтожения".

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

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