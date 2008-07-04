На фабриках порнографии работали свои специалисты-фотографы, изготовлявшие пикантные карточки с живых оригиналов… — писала газета Русское слово 5 июля 1908 года

"Новое время", 5 июля (22 июня) 1906 года.

Фото: Pravda.Ru Газетные архивы 5 июля

"В Петербурге находится в настоящее время французский рабочий Томасен, намеревающийся вместе со своим товарищем Жеро обойти в восемь лет все столицы мира. Их путешествие вызвано желанием выиграть пари в 120 000 франков, заключенное между двумя парижскими спортсменами. Одним из условий пари — заработок путешественниками средств для своего существования во время путешествия. Оба рабочих вышли из Кале 12 июля 1906 г. и за одиннадцать месяцев посетили Брюссель, Амстердам, Люксембург, Берн, Париж, Лиссабон, Мадрид, Рим, Вену, Буда-Пешт, Берлин, Копенгаген, Христианию, Стокгольм и Петербург. Всего они прошли 16500 километров. Жеро захворал и временно задержался в Выборге".

"Русское слово", 5 июля (22 июня) 1908 года. Заявление по поводу дуэли.

"На основании статьи 93-й наказа вносится заявление, предлагающее Думе осудить дуэль, как средство, не могущее служить разрешением спора вообще, а членов Думы, как представителей своих избирателей в особенности, и избрать особую комиссию для примирительного разбирательства дел, возникающих вследствие несогласий между членами Думы".

"Русское слово", 5 июля (22 июня) 1908 года. Фабрика порнографии.

"Варшава, 21, VI. В Варшаве накрыты полицией несколько своеобразных "литературных" фабрик, продуктом производства которых была порнографическая литература, изготовлявшаяся фабричным способом и в изрядном количестве. Фабричное порнографическое производство предназначалось преимущественно для вывоза во внутреннюю Россию, Сибирь и на Кавказ. На фабриках порнографии работали свои "специалисты"-фотографы, изготовлявшие пикантные карточки с живых оригиналов. Тексты фабриковавшихся порнографических брошюр заполняли "специалисты" литературные порнографы. Порнографические фабрики работали, как передают, с изрядной прибылью, рассылая много своего товар, находившего потребителей. С окончанием расследования по этому делу ожидаются интересные разоблачения о деятельности приутихших теперь из опасения кары варшавских порнографов-оптовиков".

"Рабочая Москва", 5 июля 1922 года. Почтовый ящик. Облегчите труд телеграфиста!

"Зачастую в учреждения приходят телеграммы в крайне искаженном виде. И виноват здесь тяжелый труд почтельработника. Часть сотрудников центральной телеграфной станции несет суточное дежурство, после которого они, правда, трое суток отдыхают. Но допустимо ли с точки зрения, как медицины, так и охраны труда, чтобы человек, зрение, слух, мозговые функции и нервы которого вынуждены находиться в состоянии крайнего напряжения хотя бы и два раза в неделю, работал 24 часа в сутки".

"Вечерняя Москва", 5 июля 1932 года. На диком пляже.

"Покровско-Стрешневский пляж посещают тысячи людей. Но не советуем вам купаться на этом пляже, если вы приехали без товарища, который мог бы постеречь белье: стащат! На пляже при переходе через мост красуется дощечка, которая гласит: "Направо — женский пляж? Налево — мужской".Но, увы! На женском пляже свободно разгуливают мужчины, их здесь столько же, сколько и на мужском. Загореть, полежать спокойно час или два? Абсолютно невозможно. Рядом с вами группа молодежи занимаются акробатикой и положительно засыпают вас песком…"

"Правда", №183 (7149), 5 июля 1937 года. Семимесячная программа выполнена досрочно.

"Ворошиловск, 4 июля. (ТАСС). На угольной шахте им. Артема участок №6 первого июля досрочно закончил семимесячную программу. Добыто 31.353 тонны угля. Коллектив участка обязался выполнить июльский план в течение двух первых декад месяца. Это обязательство успешно осуществляется. 1 июля участок выдал 180 тонн угля, 2 июля — 235 тонн при суточном задании в 150 тонн".

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

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