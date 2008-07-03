Мировой судья приговорил Ф.И. Шаляпина к штрафу в 25 руб. — писала газета Новости дня 4 июля 1902 года

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"Новости дня", 4 июля (21 июня) 1902 года.

Фото: Pravda.Ru Газетные архивы 4 июля

"Сегодня у мирового судьи 6 участка слушалось дело по обвинению артиста Императорских театров Ф. И. Шаляпина в нанесении оскорбления действием петербургскому ювелиру Бостэну. Дело это уже раз разбиралось, и тогда Ф. И.Шаляпин был приговорен заочно к 4-х-дневному аресту. По отзыву Ф. И.Шаляпина, дело сегодня разбиралось вторично. Обстоятельства дела известны читателям. Вкратце они сводятся к следующему. Подъехав к ресторану Констана, Ф. И.Шаляпин заметил, что стоящий у подъезда господин смотрит на него насмешливо и весьма недружелюбно. Ф. И. отвернулся к странному незнакомцу спиной. Неизвестный, оказавшийся ювелиром Бостэном, тогда сказал по адресу Ф. И.: "дутая и раздутая знаменитость". В ответ на это Ф. И. обернулся и дал г. Бостэну пощечину. Защитником явился сегодня у мирового судьи пом. пр. пов. из Москвы Лебедев, указавший, что странное поведение Бостэна и оскорбление в форме "раздутая знаменитость" заставили Ф. И.прибегнуть к такому способу защиты. Мировой судья приговорил Ф. И.Шаляпина к штрафу в 25 руб.".

"Русское слово", 4 июля (21 июня) 1905 года.

"Среди дачников, населяющих "Химки", циркулирует совершенно невероятный рассказ о задержанном крестьянами японце, который выдавал себя будто бы за китайца… что этот мнимый китаец давно принадлежит к целой шайке японцев, приехавших в Россию с специальной миссией отравлять таинственной жидкостью воду. Молва указывает очевидцев, видевших мнимого китайца…"

"Московский листок", 4 июля (21 июня) 1908 года. Ремонт Триумфальных ворот.

"Вчера городские инженеры по поручению Управы осматривали фигуры на Триумфальных воротах; фигуры эти пришли в ветхость. У одной лошади отвалился хвост, в таком же плачевном состоянии и другие фигуры, которые при более или менее сильном урагане могут развалиться, что сопряжено с большой опасностью для проходящей и проезжающей публики. Инженеры признали необходимым произвести немедленный ремонт".

"Социалистическое земледелие", №80 (3588) , 4 июля 1941 года. Выступление по радио Председателя Государственного комитета Обороны И. В. Сталина. 3 июля 1941 года.

"Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои!…Как могло случиться, что наша славная Армия сдала фашистским войскам ряд городов и районов? Неужели немецко-фашистские войска в самом деле являются непобедимыми, как об этом трубят неустанно хвастливые пропагандисты? Конечно, нет!…Что требуется для того, чтобы ликвидировать опасность, нависшую над нашей Родиной, и какие меры нужно предпринять для того, чтобы разгромить врага? Прежде всего необходимо, чтобы наши люди, советские люди поняли всю глубину опасности, которая угрожает нашей стране, и отрешились от благодушия, от беспечности, от настроений мирного строительства, вполне понятных в довоенное время, но пагубных в настоящее время, когда война коренным образом изменила положение. Враг жесток и неумолим…"

"Советский спорт", №81 (2817) , 4 июля 1957 года. Постановление Пленума ЦК КПСС об антипартийной группе Маленкова Г. М., Кагановича Л. М., Молотова В. М.

"С целью изменения политической линии партии эта группа антипартийными, фракционными методами добивалась смены состава руководящих органов партии, избранных на Пленуме ЦК КПСС. Это не явилось случайностью. В течение последних 3-4 лет, когда партия взяла решительный курс на исправление ошибок и недостатков, порожденных культом личности, и ведет успешную борьбу против ревизионистов марксизма-ленинизма как на международной арене, так и внутри страны, когда партией проведена большая работа по исправлению допущенных в прошлом извращений ленинской национальной политики, — участники раскрытой теперь и полностью разоблаченной антипартийной группы постоянно оказывали прямое или косвенное противодействие этому курсу, одобренному XX съездом КПСС. Эта группа по существу пыталась противодействовать ленинскому курсу на мирное сосуществование между государствами с различными социальными системами, ослаблению международной напряженности и установлению дружественных отношений СССР со всеми народами мира…"

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

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