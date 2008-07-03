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Автомобилистам приходится доверять свои 10-тысячные машины неумелым рукам доморощенных слесарей… — писала газета Раннее утро 3 июля 1908 года

4:37
Общество

"Русское слово", 3 июля (20 июня) 1906 года.

Газетные архивы 3 июля
Фото: Pravda.Ru
Газетные архивы 3 июля

"Буй, Костромск. губ. 19, VI. Ранен и ограблен тремя неизвестными велосипедистами, ехавший на лошадях из Молвитина в Галич, сборщик казенных лавок. У него отобрано 5 000 р. Преследовавших неизвестных урядник тоже ранен. У настоятельницы Сумароковского монастыря те же лица, предъявив карточку революционного комитета, взяли 120 р.".

"Русское слово", 3 июля (20 июня) 1907 года.

"Несколько предпринимателей ходатайствуют об устройстве в Москве автомобильного движения. Градоначальник запросил по этому поводу о принципиальном взгляде города. Управа не намерена препятствовать автомобильному промыслу, как и всякому другому извозному промыслу, если он будет производиться в пределах обязательных постановлений и соблюдением городских интересов. Но управа намерена самым решительным образом протестовать против того, чтобы автомобильное движение было передано какому-нибудь частному предпринимателю концессионным путем из Петербурга".

"Раннее утро", 3 июля (20 июня) 1908 года.

"Отсутствие опытных шоферов у нас сильно чувствуется. Московское отделение автомобильного общества и в этом отношении не проявляет никакой инициативы, а это вопрос весьма важный. Автомобилистам приходится доверять свои 10-тысячные машины неумелым рукам доморощенных слесарей. Нас интересует только знать, что делает совет старшин московского отделения автомобильного общества, и чем интересуются все его комиссии и подкомиссии".

"Лесная промышленность", №91 (1320), 3 июля 1937 года. Могильщики деревянных трубопроводов.

"Еще в глубокой древности применялись трубы из дерева. У нас их начали применять с 1927 года, в тот период, когда наша страна стала быстро возводить сотни промышленных предприятий, городов, поселков и сельскохозяйственных сооружений. За 10 лет в нашей стране уложено около 4 тысяч километров деревянных труб. Они заменили дефицитные металлические трубы…В Главлесдреве есть люди, которые считают, что деревянные трубы являются строительным суррогатом, который был допустим только в период 1-й пятилетки. Их взгляды переносятся и в низовые организации. Главный инженер Лобвинского завода т. Лебедев никак не может признать, что деревянные трубы стране нужны. Он прямо заявляет, что у него "не лежит душа к деревянным трубам". Можно ли после этого ожидать развития трубостроения?…"

"Вечерняя Москва", №155 (5286), 3 июля 1941 года. Наказ начальника цеха.

"В кабинете начальника цеха стоит красное знамя. Это знамя завоевано коллективом в упорной борьбе за перевыполнение производственной программы. Коллектив добился этого, когда руководить цехом стал бывший рабочий-слесарь Григорий Васильевич Тюрин. Отличный большевик и хороший товарищ. Тюрин сумел так расставить и сплотить силы своего цеха, что изо дня в день рабочие стали повышать производительность труда и цех в целом начал не только выполнять, но и перевыполнять задание. За это цех получил переходящее красное знамя, символ успехов социалистического труда, свидетельство того, что здесь, на машиностроительном заводе "Красная Пресня", труд стал подлинным делом чести, славы, доблести и геройства. На второй день мобилизации начальник цеха был призван в ряды Красной Армии для защиты родины от вероломных врагов. Перед отъездом на фронт он прислал со своей женой, работницей этого же завода, письмо к своим товарищам, которые много времени трудились с ним вмест бок о бок, плечом к плечу. В письме он наказал им крепко держать красное знамя и работать еще лучше, чем раньше…"

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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