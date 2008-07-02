Немецкие фашисты на фронте переодеваются в красноармейскую форму, ставят на своих самолетах наши опознавательные знаки… — писала газета Знамя Родины 2 июля 1941 года

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"Московский листок", 2 июля (19 июня) 1902 года. Избитый извозчик

Фото: Pravda.Ru Газетные архивы 2 июля

"17 июня легковой извозчик кр. Иван Тамбовский, привез к дому Смирновых, по Тессинскому переулку, седока, кр. Герасимова, который, находясь в нетрезвом виде, вместо уплаты денег за езду нанес Тамбовскому побои палкой. Избитому подана медицинская помощь. Герасимов привлечен к ответственности".

"Биржевые новости", 2 июля (19 июня) 1906 года.

"В выработанном в бюро центра Государственного Совета запросе правительству указывается на опасность внутреннего положения, постоянно ухудшающегося. В деятельности министров усматривается упущение власти, высшая мера незакономерности действий. В частности это относится к министрам: внутренних дел, юстиции, путей сообщения и народного просвещения" .

"Русское слово", 2 июля (19 июня) 1907 года.

"Епископы тверской Алексий, симбирский Иаков, саратовский Гермоген и вятский Филарет разослали по своим епархиям для руководства списки периодических изданий, подразделяя их на вредные и полезные для народа. К числу полезных, между прочим, отнесены: "Колокол", "Новое Время", "Русское Знамя" и "Церковный Вестник".

"Русское слово", 2 июля (19 июня) 1908 года. События в Персии (По телеграфу от наших корреспондентов).

"Париж, 18, VI-1, VII. Из Тегерана сообщают, что Саид Абдул и Саид-Магомед и другие два имама в крови с вырванными бородами под конвоем персидских казаков доставлены в лагерь шаха. Ималик, знаменитый проповедник, был буквально растерзан ими в присутствии остальных пленников. Его изранили ножами, а потом удавили и труп бросили собакам".

"Раннее утро", 2 июля (19 июня) 1908 года. Автомобиль.

"Нас просят предупредить гг. автомобилистов, отправляющихся в г. Богородск, что приблизительно в пятнадцати верстах от Москвы существует небольшой мостик, представляющий значительную опасность тем, что на нем торчат вертикальные концы двух бревен, незаметные даже на расстоянии нескольких десятков сажен. Вчера прибыл из г. Богородска г. Бакланов (Крылов), избежавший этой опасности только благодаря простой случайности. Как нам передают, что несколько автомобилистов предполагают на днях совершить прогулку на автомобилях в Петербург, чтобы полюбоваться закатом солнца на островах, на "Стрелке". После этого мы не будем удивлены сообщением, что m-er Х. собирается проехать на автомобиле в Иркутск, чтобы подобрать мех к ротонде своей жены, или в Пекин — чтобы купить несколько фунтов хорошего чаю".

"Последние Новости", Париж, 2 июля 1922 года. Болезнь Ленина.

"Берлин, 1 июля. Только что вернувшийся из Москвы проф. Клемперере заявил следующее о состоянии здоровья Ленина:

"Нельзя забывать, что Ленин, которому недавно исполнилось 50 лет, в течение многих лет работал по 16 часов в день. Отравление сильно осложнило его расстроенное здоровье. Сообщения газет о безнадежности положения больного сильно преувеличены, Перед самым моим отъездом я гулял с ним в саду.

Он долго будет не в состоянии заниматься умственным трудом. Ленину запрещено читать газеты, говорить по телефону. Он нуждается в абсолютном отдыхе. Если на три-четыре месяца он совершенно устраниться от работы, возможно, что здоровье его будет восстановлено. Гарантировать этого, впрочем, невозможно".

"Знамя Родины ", №131, 2 июля 1941 года. Выше революционную бдительность!

"Поработитель народов Европы — бандит с большой дороги Гитлер — поднял свою мерзкую лапу на наши священные рубежи. В ответ на это поднялся на отечественную войну весь многомиллионный советский народ. Бойцы, командиры, политработники Красной Армии преисполнены неудержимым стремлением к победе, верой в свои силы, любовью к великой большевистской партии и ее вождю товарищу Сталину. Враг чувствует. Что затеянная им война кончится его же гибелью. Поэтому противник прибегает ко всяким подлостям, не брезгая никакими средствами, чтобы хоть немного продлить свое существование. Немецкие фашисты на фронте переодеваются в красноармейскую форму, ставят на своих самолетах наши опознавательные знаки, сбрасывают в тылу мелкие группы парашютистов-диверсантов, используя иногда для этого даже 14-16-летних подростков. Эти коварные приемы врага обязывают каждого воина Красной Армии еще больше повысить свою революционную бдительность, научиться распознавать фашистских разбойников…"

"Правда", 2 июля 1962 года. Заслуженная кара.

"Гавана, 1 июля. (ТАСС). По приговору революционного трибунала здесь расстреляны два контрреволюционера — агента Центрального разведывательного управления США. Они проникли на территорию Кубы с военно-морской базы США Гуантанамо. При аресте у контрреволюционеров были отобраны военные карты различных районов провинции Орьенте, оружие большое количество взрывчатых веществ, документы и т. п. Расстрел агентов — заслуженная кара.

С военно-морской базы Гуанатнамо на Кубу засылаются шпионы и диверсанты, обстреливаются кубинские пограничные сторожевые посты, военные самолеты США нарушают кубинское воздушное пространство".

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

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