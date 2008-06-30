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Великолепную стойкость проявляет наша советская пехота в борьбе против танков врага… — писала газета Знамя Родины 1 июля 1942 года

5:10
Общество

"Московские ведомости", 1 июля (18 июня) 1901 года. Зоологический сад.

Газетные архивы 1 июля
Фото: Pravda.Ru
Газетные архивы 1 июля

"Состоявшееся 17 июня в Московском Зоологическом Саду большое детское гуляние, благодаря прекрасной летней погоде, привлекло в продолжение дня около 4000 публики. Дети, разделенные на две группы: мальчиков и девочек, с трех часов дня весьма оживленно играли в призовые подвижные игры, и в заключении в лаун-теннис. На открытой сцене детей преимущественно забавляли дрессированные животные Француза Пьера Перье: медвежата, кошки, собаки и в особенности обезьяны, исполнявшие в роли наездников и жокеев различные сальто-мортале на собаках".

"Московский листок", 1 июля (18 июня) 1902 года.

"Недавно умерла некая В., хозяйка притона, оставив по завещанию в пользу двух благотворительных обществ капитал в 30 000 руб. Оба общества отказались от принятия этих пожертвований".

"Московский листок", 1 июля (18 июня) 1907 года. Захват Китайской стены.

"16 июня полицией Городского участка обнаружено, что в Кривом переулке, в "Китай-Городе" домовладелец И. И.Кошелев при постройке своего шестиэтажного казенного дома захватил часть Китайской стены под балкон своего дома. С этой целью из исторической стены выбраны были плиты, а место это залито асфальтом. Полиция по этому делу производит дознание".

"Русь", 1 июля (18 июня) 1908 года. Семирамидины сады.

"В числе расходов морского ведомства есть одна любопытная статья, а именно расходы по содержанию садов. Оказывается на содержание садов в Кронштадте морским ведомством ежегодно расходуется 1 395 рублей, на содержание садов в Николаеве — 17 тысяч рублей (!) в Севастополе — 7 863 рубля(!) и наконец во Владивостоке — 1500 рублей. В общем получается довольно солидная сумма, около 30 тысяч рублей, которую ежегодно отнимают от плавания судов боевого флота и расходуют на поддержание каких-то неизвестных семирамидиных садов".

"Знамя Родины", №182 (459), 1 июля 1942 года. Пехота против танков. Из опыта борьбы с танками.

"Великолепную стойкость проявляет наша советская пехота в борьбе против танков врага. В ходе последних боев бывали случаи, когда нашей пехоте самой приходилось отражать танковые атаки. Эти случаи продемонстрировали исключительное мужество нашей пехоты. На одном небольшом участке, шириной в 4 километра, немцы предприняли наступление, бросив сюда значительную группу танков. Одновременно они подвергли этот небольшой кусок земли ожесточенной бомбежке. Наша артиллерия совершила внезапный огненный налет и в первые же минуты боя разбила 16 немецких машин. Но следовавшие сзади танки успели прорваться к нашим окопам. Артиллерия не могла уже вести огонь, опасаясь поражения снарядами своей пехоты. В единоборство с немецкими танками вступила наша пехота. Пропустив немецкие машины, пехотинцы поднялись из своих укрытий и завязали бой с пехотой противника, следовавшей за танками. Немецкие стрелки оказались отрезанными от танков, попали под убийственный огонь и почти полностью были уничтожены… "

"Правда", 1 июля 1961 года. Коммунизм стал непобедимой силой!

"Славой великих побед овеяны знамена могучего социалистического лагеря. Мировая система социализма год от года множит свои успехи, мужает и крепнет, набирает сил. Народы социалистического содружества, сплоченные в единую семью, уверенной поступью идут к заветной цели — социализму и коммунизму…

Сегодня 40-летие своего существования отмечает братская Коммунистическая партия Китая. В опубликованном сегодня приветствии Центрального Комитета КПСС, направленном Центральному Комитету КПК по случаю славного юбилея, говорится: "Наша партия и весь советский народ с неослабным дружественным вниманием следят за всеми успехами китайского народа, ростом его творческих сил и талантов. Мы от души радуемся этим успехам и неистощимой энергии, с которой китайский народ во главе с коммунистами трудится на благо процветания своей прекрасной Родины"".

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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