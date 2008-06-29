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Из речи миссис Деспард вытекало, что английские рабочие могут только завидовать своим русским товарищам… — писала газета Последние новости 30 июня 1931 года

Общество

"Русское слово", 30 июня (17 июня) 1905 года. Последствия бури.

Газетные архивы 30 июня
Фото: Pravda.Ru
Газетные архивы 30 июня

"Третьего дня, около 6 час. вечера, над Москвой пронеслась черная туча, поднялась буря, продолжавшаяся не более 5 минут. Пошел крупный дождь, а затем выпал град, величиной с грецкий орех; градом побито, главным образом в Замоскворечье много стекол " .

"Русское слово", 30 июня (17 июня) 1906 года. Погромная паника.

"Газеты переполнены известиями о готовящихся погромах. Со всех концов России несутся одни и те же вести о черносотенной агитации, о панике, охватившей население, и о повальном бегстве евреев из городов и местечек, куда глаза глядят. Никакие увещевания властей, никакие ни циркулярные, ни отдельные телеграммы министра внутренних дел о принятии строгих, строжайших и экстренных мер не действуют. Население верит в погромы и не верит властям".

"Последние Новости", Париж, 30 июня 1931 года. Раут в Кенсингтоне.

"Лондон, 29 июня …После пастора с краткой речью выступила мадам Сокольникова, супруга полпреда, а затем кафедру заняла некая миссис Деспард, нарисовавшая картину райского жития рабочих в советской России. Из речи миссис Деспард вытекало, что английские рабочие могут только завидовать своим русским товарищам. Жизнь рабочих в России ораторша наблюдала собственными глазами, хотя, по ее собственным словам, русским языком она не владеет. Особенный успех имело у аудитории то место речи миссис Деспард, где она сравнивала советский суд с английским. Конечно, советский суд стоит на более высоком уровне".

"Вечерняя Москва", 30 июня 1961 года. Приглашаем на лекции.

"В Куйбышевском районе постоянно проводятся лекции на научно-атеистические темы. На вечере вопросов и ответов в Черкизовском клубе Метростроя с лекцией "В чем смысл жизни" выступил бывший священник А. Чертков. В жилищно-эксплуатационной конторе №1 была проведена встреча с бывшим баптистом А. Черновым, рассказавшим, почему он отрекся от религии…"

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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