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Пассажиры, после того как телефонная трубка была поставлена на стол, могли насладиться роскошным концертом… — писала газета Гудок 26 июня 1921 года

4:00
Общество

"Русское слово", 26 июня (13 июня) 1905 года. Русские пленные.

Газетные архивы 26 июня
Фото: Pravda.Ru
Газетные архивы 26 июня

"Daily Telegraph сообщают из Токио: "В виду постоянных ссор между русскими пленными их распределили по национальностям, разделив на финляндцев, славян и евреев. После этого водворилось спокойствие. Русские пленные издают газету под заглавием "Ежедневные новости военно-пленных". В последнем № этой газеты помещена статья, автор которой не верит в разгром балтийского флота".

"Русское слово", 26 июня (13 июня) 1906 года. В правящих кругах.

"Как одно время (октябрьские волнения) из-за границы шел приказ о вырезках из газет и доставлении всех сведений о ходе дел в России, так теперь, наоборот, из Петергофа идут приказы нашим заграничным представителям доставлять все сведения о впечатлении, какое производят за границей наши внутренние дела…"

"Московский листок", 26 июня (13 июня) 1906 года. Курьезное объявление.

"В "Ведомостях Московского Градоначальства" появилось следующее курьезное объявление. "19 мая с. г. обокрадена моя квартира. 7 июня вторично именем революционного комитета с угрозой убить швейцара, похищена металлическая касса, вес. 9 — 12 пуд. с документами и серебром. Сим покорнейше прошу гг. мошенников вернуть только документы в охранное отделение или по знакомому адресу. М. М. Петров".

"Гудок", 26 июня 1921 года. Опера по радио.

"Поставленная в Берлине опера "Мадам Баттерфлей" была передана через радиостанцию посредством беспроволочного телефона не только во все местности Германии, но также в Лондон, Париж, Рим, Петроград, Христианию и другие отдаленные пункты, отстоящие более чем на 1200 километров. Необходимый для этой цели аппарат состоял из целого ряда микрофонов, установленных вдоль рампы и передававших как музыку, так и самый текст. В Бискайском заливе (у берегов Испании) музыкальная телефонограмма настигла пассажирский пароход "Багиа Бланка". Переданная туда музыка была так отчетливо слышна, что находившиеся в столовой пассажиры, после того как телефонная трубка была поставлена на стол, могли насладиться роскошным концертом ".

"Вечерняя Москва", 26 июня 1951 года. Осетр редкой величины.

"Звено рыбака П. Жандина из гурьевского колхоза имени Микояна на самодельную снасть поймало редкостного осетра. Его длина более двух с половиной метров, вес — десять с половиной пудов. Осетр в замороженном виде направлен на Гурьевский рыбоконсервный завод".

"Правда", 26 июня 1981 года. Бесцеремонное вмешательство.

"Вашингтон, 25. (ТАСС). Соединенные Штаты предприняли бесцеремонное вмешательство в дела Франции. Государственный департамент США резко обрушился на правительство Ф. Миттерана в связи с включением представителей коммунистической партии в состав французского правительства, угрожая, что это "окажет воздействие на содержание и тон" отношений между двумя странами. Как указывает агентство АП, это заявление было одобрено лично президентом Р. Рейганом…"

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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