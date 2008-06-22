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Семь лидеров ведущих держав в течение 15 минут вынуждены были ждать одного Б. Ельцина… — писала газета Аргументы и факты 23 июня 1999 года

Общество

"Русское слово" , 23 июня (10 июня ) 1905 года.

Газетные архивы 23 июня
Фото: Pravda.Ru
Газетные архивы 23 июня

"Руза, Москов. губ., 9, VI. Земские врачи начали чтения для крестьян о холере. Население слушает чтения с глубоким интересом и вниманием. — Приезжайте, почитайте еще, — просят крестьяне" .

"Русское слово" , 23 июня (10 июня ) 1905 года. Среди чемоданщиков.

"Третьего дня забастовали мастера чемоданных заведений. Забастовщики, в числе 250 — 300 человек, собрались на Воробьевых горах. Собрание выработало программу требований к хозяевам; они требуют сокращения продолжительности рабочего дня, увеличения платы, улучшения пищи, помещения и т. д.Явившийся на Воробьевы горы наряд жандармской полиции оказался излишним — чемоданщики вели себя очень спокойно…"

"Московский листок", 23 июня (10 июня) 1905 года. Состязание автомобиля с рысаком.

"8 июня проживающий в доме кн. Гагарина, 3 участка Мясницкой части, Н. Ф. Чернов проезжал на автомобиле по Тверской улице. Рядом с ним ехал на собственной лошади проживающий в своем доме в Петербургской слободке пот. поч. гражд. В. П. Смирнов. Меж ними произошло состязание, которое кончилось довольно печально. У Брестского вокзала лошадь Смирнова налетела на автомобиль, который был разбит. Чернову от порчи приведенного в негодность автомобиля причинено убытка на 2400 руб."

"Русское слово", 23 июня (10 июня) 1906 года. Около Думы.

"8-го июня, когда в Государственной Думе начали кричать депутаты министрам: "Каин", погромщики", "в отставку", то один из служителей, растерявшись от неожиданной картины, бросился к дежурному отряду Семеновского полка с криком: "Семеновцы, сюда!" Ошалевшего служителя (служившего раньше в охранном отделении) с трудом удалось успокоить".

"Ленинградская правда", №149 (8873), 23 июня 1944 года. Игры на "Кубок ВЦСПС" по баскетболу .

"В Ленинграде состоялись две интересные игры на "Кубок ВЦСПС" по баскетболу. На площадке стадиона "Динамо" встретились сильнейшая команда Эстонской ССР "Калев" и прекрасно сыгранная команда "Строитель" (Москва). Противники оказались почти равными по силе. Ещё за 3 минуты до конца игры результат оставался неясен. Только в последнюю минуту баскетболистам "Строителя" удалось добиться победы со счётом 22:20.На следующий день команда "Строитель" встретилась с баскетболистами ленинградского "Буревестника". Игра протекала в стремительном темпе и закончилась так- же победой москвичей. (ЛенТАСС)".

"Советское искусство", 23 июня 1945 года. Дворцы встают из руин.

"Скоро встанут из руин города Пушкин и Павловск. В архитектурной мастерской Ленпроекта составляются чертежи и эскизы восстановления знаменитых дворцов и парков. Руководитель мастерской член-корреспондент Академии архитектуры СССР Е. Левинсон рассказывает:- Немцы разрушили многие памятники г. Пушкина. Обмелели царсикие пруды, вдохновлявшие великого русского поэта: немцы взорвали плотину, которая создавала систему парковых прудов. Сожжена значительная часть жилых домов. Вырублены деревья, изуродованы парковые аллеи…. В Павловске сожжен дотла прославленный музыкальный курзал, где дирижировал оркестром Иоганн Штраус и выступали крупнейшие музыканты мира. Разрушен "Розовый павильон" — излюбленное место встреч Крылова и Пушкина. Александр I праздновал в этом павильоне победу в Отечественной войне 1812 года…"

"Аргументы и факты", №25, 23 июня 1999 года. Президент — великий комбинатор. Татьяна Нетреба.

"С трапа самолета в аэропорту Кельна Борис Николаевич сходил тяжело и неуверенно. Окружение постаралось максимально облегчить программу его пребывания в Германии. Весь визит длился не более 8 часов. Но и этого времени ему хватило на то, чтоб заставить западных партнеров с собой считаться. Чего стоит одно его "случайное" опоздание на заключительное заседание. Семь лидеров ведущих держав в течение 15 минут вынуждены были ждать одного Б. Ельцина. Даже президент США Б. Клинтон растерянно улыбался, когда все телекамеры резко развернулись в сторону входящего российского президента…Насладившись вниманием к собственной персоне, Б. Ельцин торжествовал. Говорят, в Москву он возвращался в чрезвычайно приподнятом настроении. Якобы уже в самолете устроил настоящий разнос своим врачам за то, что те пытались отговорить его от этой поездки. Но, уже прилетев в Москву, опять почувствовал себя усталым и разбитым…"

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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