Cлавные патриотки-женщины машинно-тракторной станции имени Правды проявили инициативу… — писала газета Социалистическое земледелие 22 июня 1941 года

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"Русское слово", 22 июня (9 июня) 1905 года. Открытие Бурка.

Фото: Pravda.Ru Газетные архивы 22 июня

"Лондон, 7 (20), VI. Один кембриджский ученый, Бурк, сделал открытие, которое будет величайшим научным открытием. Соединив в стеклянной трубке стерилизованный бульон с радием, он получил культуры, обладающие, по-видимому, жизнеспособностью, потому что они растут и распадаются, таким образом, размножаясь. Бурк надеется установить этим путем факт самозарождения".

"Московский листок", 22 июня (9 июня) 1905 года. Заграничные вести.

"Население венгерского местечка Канк-Херлани выбрало на днях женщину на должность мэра. Как оказывается, иначе нельзя было поступить, так как в местечке нет ни одного мужчины. Все мужское население без исключения эмигрировало в Америку, оставив дома одних женщин и детей. В виду этого местная администрация лежит на обязанности женщин, которые, кстати сказать, очень хорошо справляются с новым делом".

"Русское слово", 22 июня (9 июня) 1906 года. Невестам.

"Если вы ищете честного человека, с добрым именем и хорошим положением, если в избранном хотите иметь мужчину с горячим сердцем, способным сильно любить и ненавидеть, если брак для вас святыня и если вы не старше 22-х лет и имеете не меньше 20 т. р., то предлагаю вступить в переписку. Не смущайтесь, сообщайте сразу подробный адрес и положение. Будьте уверены — все останется в тайне. Адр.: почтамт, предъяв. 3-х руб. бил. Е. Д. 839341".

"Социалистическое земледелие", №75 (3583), 22 июня 1941 года. Шире распространить движение женщин за наведение чистоты и порядка в МТС и колхозах.

"Движимые чувством глубокой любви к своей родине, к общему делу, славные патриотки-женщины машинно-тракторной станции имени "Правды" проявили инициативу, которую уже подхватили во многих колхозах и МТС Одесщины и которая несомненно будет подхвачена всеми МТС и колхозами нашей великой страны. Движение за культуру, порядок и чистоту, как и многие другие начинания, связанные с реализацией исторических решений XVIII Всесоюзной конференции ВКП(б), свидетельствует о неиссякаемой творческой энергии победоносного советского народа, о том производственном подъеме, который наблюдается сейчас в колхозной деревне среди работников и специалистов социалистического сельского хозяйства".

"Комсомольская правда", №145 (14127), 22 июня 1971 года. Политический скандал в связи с публикацией документов Пентагона разгорается.

"Газета "Вашингтон пост" опубликовала две статьи на основе секретного пентагоновского доклада о политике США во Вьетнаме. Большего газете напечатать не удалось. Как и в случае с "Нью-Йорк таймс", по иску властей американский федеральный суд запретил и эту публикацию. Приведенные "Вашингтон пост" факты дополняют картину американской агрессии во Вьетнаме, показывают ее закулисные стороны, вскрывают лицемерие американских политиков, развязавших грязную войну против вьетнамского народа…Как видно из меморандума в июле 1965 года тогдашнего государственного секретаря США Раска, вооруженная интервенция США в Южном Вьетнаме преследовала цель сохранить у власти марионеточную сайгонскую клику. Эта цель предопределяла и подход официального Вашингтона к идее переговоров."Как показывает доклад Пентагона, — пишет Мардер, — со времени инцидента в Тонкинском заливе в августе 1964 года и после него в высших кругах правительства США неофициально предостерегали, что не следует торопиться сесть за стол совещания, и опасались мирных переговоров"…"

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

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