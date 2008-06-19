На московских улицах ежедневно производятся обходы агентами сыскной полиции, которые задерживают воров и нищих… — писала газета Московский листок 20 июня 1906 года

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"Русское слово", 20 июня (7 июня) 1905 года. Официальное сообщение.

Фото: Pravda.Ru Газетные архивы 20 июня

"Шестого июня в 12 1/2 часов дня имели счастье представиться Его Императорскому Величеству в Фермерском дворце в Петергофе, прибывшие в Петербург земские и городские деятели… Ординарный профессор кн. С. Н. Трубецкой и гласный петербургской городской думы М. П. Федоров обратились к Государю Императору с речами, на которые Его Императорскому Величеству было благоугодно ответить".

"Русское слово", 20 июня (7 июня) 1906 года.

"Владикавказ, 6, VI. Представители городской интеллигенции ингушей избрали комиссию для выработки мер умиротворения и решили отозвать из России стражников-ингушей, дабы не вооружать против них русский народ. Также дебатировался вопрос об организации всех народностей Кавказа для самообороны от бюрократии…"

"Московский листок", 20 июня (7 июня) 1906 года. Задержание воров и нищих.

"По распоряжению начальника сыскной полиции Д. П. Моисеенко, на московских улицах ежедневно производятся обходы агентами сыскной полиции, которые задерживают воров и нищих. За май задержано около 1000 человек — около 200 опасных воров-рецидивистов и 792 нищих".

"Социалистическое земледелие", №74 (3582), 20 июня 1941 года. Болота превращаются в цветущие луга. С. Ангарский. Полесская область, БССР.

"…Трудно передать подъем и воодушевление, с которыми колхозники штурмуют болота, отвоевывают у природы новые земли… Горячей, неусыпной заботой о выполнении сталинского задания живет сейчас полесская колхозная деревня. Пройдет немного времени, и дивным, чудесным садом расцветут преображенные просторы Полесья. Из края в край раскинутся сочные луга, плодородные, благоухающие поля. Некогда дикий, безлюдный край огласится гулом тракторов и комбайнов".

"Правда", 20 июня 1961 года. Советско-американские переговоры о разоружении.

"Вашингтон, 19 июня. (ТАСС). Сегодня в государственном департаменте США начались советско-американские переговоры по вопросам всеобщего и полного разоружения. Советскую делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел СССР В. А. Зорин, американскую — советник президента Кеннеди по вопросам разоружения — Д. Макклой.

Цель переговоров — найти пути решения проблемы всеобщего и полного разоружения. Участники переговоров должны также договориться о составе органа, в котором будет продолжаться переговоры по этой проблеме".

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

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