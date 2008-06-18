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Дума не имеет никакого права на каникулы, пока в стране царят произвол и насилие администрации… — писала газета Русское слово 19 июня 1906 года

Общество

"Новости дня", 19 июня (6 июня) 1905 года. Театр и музыка.

Газетные архивы 19 июня
Фото: Pravda.Ru
Газетные архивы 19 июня

"На Троицын день в Зоологическом саду было устроено большое гулянье, денная часть которого была посвящена исключительно детям. В программу последней вошли незатейливые представления и увеселения, в которых принимали участие клоуны, фокусники и пр. Затем были организованы детские игры, закончившиеся общим шествием детей с флагами, цветами и пр. Хорошая погода привлек на гулянье массу народу".

"Русское слово", 19 июня (6 июня) 1906 года. Дума будет заседать.

"Трудовая группа в заседании 3-го июня постановила, что Дума не имеет никакого права на каникулы, пока в стране царят произвол и насилие администрации, ужасы погромов и неисчислимые страдания голодающего крестьянства и рабочих. Дума должна непрерывно работать, пока не добьется земли и воли или, по крайней мере, пока не исчерпает всех средств к достижению этой общенародной цели".

"Русское слово", 19 июня (6 июня) 1906 года.

" Курск, 5, VI. Вчера во время гулянья в Лазаретном саду состоялся митинг с речами и пением революционных песен. Публика потребовал от военного оркестра исполнения "марсельезы". После отказа музыкантов толпа проникла на эстраду и поломала инструменты; послышались выстрелы, публика бросилась бежать. Спектакль прекратился. Несчастий с людьми не было".

"Новое время", 19 июня (6 июня) 1906 года.

" Севастополь, 5 июня. Ученик третьего класса местного реального училища Чайковский, 17 лет, встретив на Приморском бульваре преподавателя математики Куборского, выстрелил два раза из револьвера почти в упор, но промахнулся. Арестованный Чайковский объяснил причину покушения некорректностью отношения к нему со стороны учителя".

"Знамя Родины ", №147, 19 июня 1943 года. Пример заботы о питании бойцов.

"Ротный повар гвардии красноармеец Селенко заканчивает приготовление обеда. Через 15 минут старшина роты орденоносец тов. Заика в термосах понесет его на передний край. Бойцы получат сегодня мясной суп с полтавскими галушками, жареные рисовые котлеты и компот. Вкусное разнообразное питание стало законом в батальоне гвардии капитана Прусакова. В дни самых жарких боев личный состав всех рот два раза в день получал горячую пищу и один раз — холодные закуски. Помощник командира батальона ежедневно лично составляет меню раскладку на следующий день, добивается калорийности и разнообразия пищи. Рацион бойцов обязательно утверждает сам командир батальона…"

"Правда", 19 июня 1961 года. С больной головы на здоровую.

"Вашингтон, 18 июня. (ТАСС). Белый дом передал в печать текст памятной записки правительства США по поводу женевских переговоров о прекращении испытаний атомного оружия.

В американской памятной записке говорится, что международное соглашение о прекращении испытаний ядерного оружия "является и будет впредь главной целью правительства Соединенных Штатов". Одновременно в ней содержатся утверждения, что позиция делегации СССР на совещании в Женеве и содержание советской памятной записки по вопросу о прекращении испытаний атомного и водородного оружия, врученной Н. С. Хрущевым президенту США Д. Кеннеди в Вене, якобы создают "впечатление, что Советский Союз не хочет соглашения о прекращении испытаний ядерного оружия"".

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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