Хотя прекрасный месяц май уже близится к концу, настоящего лета все еще нет… — писала газета Новости дня 9 июня 1902 года

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"Новое время" , 9 июня (27 мая ) 1901 года.

Фото: Pravda.Ru Газетные архивы 9 июня

"В московских газетах напечатаны подробные отчеты о прениях в Московском педагогическом обществе по вопросу об упрощении русской орфографии. Собрание единогласно и без больших прений приняло предложение отделения об устранении из алфавита букв "ижица", "фита", "Ъ" в конце слов, а также буквы "ять" (с заменой ее буквою Е) и о неупотреблении "Ь" после шипящих Ч и Ш" .

"Новости дня" , 9 июня (27 мая ) 1902 года.

"Хотя прекрасный месяц мая уже близится к концу, настоящего лета все еще нет. Дожди идут непрерывно, барометр беснуется — то подымается, то понижается. В дачных местах — еще много пустующих дач. Пустота особенно замечается в центральном месте — Парке. Предсказание Демчинского относительно плохого лета оправдываются с печальной точностью".

"Русское слово" , 9 июня (27 мая ) 1907 года. К закладке памятника Н. В. Гоголю.

Сегодня на Арбатской площади, со стороны Пречистенского бульвара, состоится в Москве закладка памятника Николаю Васильевичу Гоголю. Быть может и случайно, но место выбрано удачно. Оно соответствует и жизни и деятельности нашего великого писателя…На Арбатской же площади в стороне Воздвиженки был дом и директора театров Кокошкина. Н.В. Гоголь долгое время проживал в доме графини Толстой. По ту сторону от памятника, в нескольких саженях от него находится и этот дом, на Никитском бульваре, ныне принадлежащий Шереметевой. По соседству находится и приходская церковь, в которой происходило отпевание тела Н. В. Гоголя".

"Русское слово", 9 июня (27 мая) 1907 года. Раненый девушками извозчик.

"Ночью, 25 мая, на Каменном острове Мария Плетнева 16 л., и Мария Гордеева, 17 л., крестьянские девушки, катались на "лихаче" по Средней аллее. Плетнева и Гордеева были уже достаточно пьяны и сыты. Между ними и везшим их легковым извозчиком Ларионом Носовым возникла ссора. Вооруженная перочинным ножом Плетнева, видя как подругу бьет извозчик, тремя ударами в спину ранила Носова в обе лопатки и правое плечо. Пораженный и перепуганный извозчик был отправлен полицией в приемный покой Выборгской части. Найденные колотые раны признаны легкими".

"Знамя Родины", №160 (437), 9 июня 1942 года. Первые герои ордена Отечественной войны. Награждение артиллеристов — истребителей танков.

"Великая честь выпала славным советским артиллеристам. Представители этого вида войск заслужили право первыми быть награжденными орденами Отечественной войны первой и второй степени. Три дня длились ожесточенные сражения советских артиллеристов почти с 200 немецких танков, которых сопровождала мотопехота, десант на тягачах, автоматчики. А сверху поддерживала авиация. Вражеские танки вплотную сближались с батареями героев. Нередко расстояние сокращалось до 3-5 метров. Одна лишь батарея старшего лейтенанта И. М. Быкова, дравшаяся до последнего снаряда, уничтожила 18 танков. И. М. Быкову присвоено звание Героя Советского Союза…"

"Правда", №160 (19303) , 9 июня 1971 года. Планета слушает голос "Салюта". Замечательное достижение.

"В историю отечественной и мировой космонавтики вписана новая яркая страница: 7 июня 1971 года советские космонавты коммунисты Г. Т. Добровольский, В. Н. Волков и В. И. Пацаев приступили к экспериментам на борту первой в мире пилотируемой орбитальной научной станции "Салют". Стартовав накануне с космодрома Байконур, отважный экипаж "Союза-11" четко выполнил операции поиска и сближения с запущенной ранее станцией "Салют", мастерски произвел стыковку двух аппаратов, впервые решив нелегкую инженерно-техническую задачу доставки транспортным кораблем экипажа на борт научной станции — спутника Земли. Тем самым одержана принципиально важная победа на магистральном для советской космонавтики пути создания постоянно действующих пилотируемых орбитальных научных лабораторий. Партия и правительство высоко оценили свершение разведчиков Вселенной. В приветственной телеграмме товарищи Л. И. Брежнев, Н. В. Подгорный, А. Н. Косыгин сердечно поздравили героев-космонавтов с успешным прибытием на советскую научную космическую станцию "Салют" и выразили уверенность, что они с честью справятся с ответственным и сложным заданием, выполнение которого явится большим вкладом в осуществление планов освоения космического пространства на благо советского народа и всего человечества".

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

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