В составе ансамбля — навалоотбитчики, токари, слесари, бригадиры-проходчики… — писала газета Советское искусство 8 июня 1945 года

5:15 Your browser does not support the audio element. Общество

"Новости дня", 8 июня (26 мая) 1901 года.

Фото: Pravda.Ru Газетные архивы 8 июня

"Опубликовано распоряжение о соблюдении правил благоприличия в казенных винных лавках. Изданное для Петербурга распоряжение распространяется и на все другие местности. Между прочим, предписывается снимать шапку при входе в лавку, не курить в лавке, не раскупоривать в ней посуды с вином и не распивать его здесь. Продавцы, в свою очередь, обязаны быть вежливыми с покупателями и отпускать им без задержки просимое вино. Виновные в нарушении правил о соблюдении благочиния подлежат ответственности по ст. 29 Уст. о нак.".

"Новости дня", 8 июня (26 мая) 1903 года.

"Газеты продолжают заниматься юбилейной статистикой. По словам "Петербург. Газ.", на обеде в бывшем Меншиковском дворце, во время празднования 200-летняго юбилея Петербурга, съедено было 4000 пирожков, 90 цельных бычачьих филеев, 200 пулярок и 600 рябчиков. 90 лососей и 200 фунтов спаржи. Изготовляли обед два повара, прислуживали 300 официантов. Обедало 1200 приглашенных. Ресторатору уплачено за обед и за шампанское 22 тысячи рублей".

"Русское слово", 8 июня (26 мая) 1906 года.

"Одесса, 25, V. Командующий войсками генерал Каульбарс приказом по округу обращает внимание на особо сильно развившуюся среди офицеров азартную карточную игру, сопровождавшуюся обыгрыванием товарищей и доведшую последних до преступных и безчестных поступков — проигрывание казенных денег. Каульбарс устанавливает, что офицеры проводят за картежной игрой целые ночи, от чего сильно страдает военная служба".

"Русское слово", 8 июня (26 мая) 1906 года. Освящение родильного дома.

"Вчера на Миусской площади состоялось торжественное освящение грандиозной постройки первого в Москве родильного дома, сооруженного на средства, завещанные А. А. Абрикосовой. Здание родильного дома, на которое завещано было 100 000 руб., обошлось городу в 200 000 р. и, кроме того, оборудование дома обошлось около 30 000 р. Здание родильного приюта в три этажа. Оно рассчитано на 63 кровати для рожениц, имеет особый лазарет для тяжких случаев на 5 кроватей, помещение для акушеров и сиделок, дежурных врачей, идеальные камеры для рожениц, приемные, смотровые, ванные, изолированные комнаты для детей и т. д."

"Амурская правда", №125 (3336), 8 июня 1931 года. Работа бригад по стогометанию.

"…Для стогометания организуются отдельные бригады, каждая в составе 3 групп: группа стогометов, группа подавальщиков сена и группа по подвозке сена к стогам. Размер бригады по стогометанию определяется величиной укладываемого стога и способом укладки сена… Дневная норма выработки на всю бригаду устанавливается в 20 гектаров: на каждого стогомета 5 га, на каждого подавальщика — 2,5 га, на подвозке сена к стогам — 2,5 га и на сгребальщика 5-10 га…"

"Знамя коммуны", №81 (364), 8 июня 1931 года. Хуже не может быть.

"Посланные из г. Свободного бригада 1 курса кирпичников-черепичников и бригада Дорстройуча с бригадирам Огуречниковым в Кухтеринский учлесхоз на молевой сплав, спасовали перед трудностями и от социалистического соревнования категорически отказались".

"Советское искусство", №23 (955), 8 июня 1945 года. Шахтерский ансамбль песни и пляски.

"В Москву приехал Ансамбль песни и пляски Подмосковного угольного бассейна. На днях он выступал в Колонном зале Дома союзов. Ансамбль существует с августа прошлого года. За это время он сыскал широкую популярность в своем районе и далеко за его пределами. В клубах и красных уголках ансамбль дал за 10 месяцев около 200 концертов. В составе ансамбля — более 100 человек: навалоотбитчики, токари, слесари, бригадиры-проходчики. Большое место в репертуаре занимают шахтерские песни, многие из которых написаны специально для ансамбля…"

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.