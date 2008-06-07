Мальчику объяснили, что англо-бурская война окончена и вернули его к родителям… — писала газета Московский листок 7 июня 1902 года

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"Новое время" , 7 июня (25 мая ) 1901 года.

Фото: Pravda.Ru Газетные архивы 7 июня

"Внутренние известия. Беспроволочный телеграф А. С. Попова будет применен, по словам "Приаз. Края", между полицейско-лоцмейстерским постом и маяком в донских гирлах. Через две недели г. Попов прибудет в Ростов и установит там свои аппараты, которые уже заказаны и к тому времени будут готовы и доставлены в гирла. Телеграфное сообщение между постом и маяком предполагается открыть с половины июня. Впоследствии же предположено соединить таким же беспроволочным телеграфом маяк с таганрогским рейдом".

"Московский листок" , 7 июня (25 мая ) 190 2 года.

"23 мая близ села Лисьина, в 60 верстах от Петербурга, задержан был 12-летний Н. Приселков; юноша с 1 ½ рублями и перочинным ножиком предполагал уехать в Трансвааль воевать с англичанами. Мальчику объяснили, что англо-бурская война окончена и вернули его к родителям, проживающим на даче в Парголове".

"Московский листок" , 7 июня (25 мая ) 1903 года. Инцидент в клубе велосипедистов.

"23 мая полиция 2 участка Сущевской части, производя обход Петровского парка, заглянула в клуб велосипедистов, в доме Комолова, на Петербургском шоссе, где застала азартную картежную игру. При появлении полиции, среди игроков, бывших здесь в количестве семи человек, произошел переполох; играли в "железную дорогу". Игроки были тут же задержаны. В качестве вещественных доказательств от них отобраны бывшие на столе карты и деньги".

"Петербургская газета" , 7 июня (25 мая ) 1907 года. Требование вежливости от полиции.

"Приказом градоначальника причисленному бывшему приставу 4 участка Московской части Барачу и околоточному надзирателю того же участка Грекову объявлен выговор за грубое обращение с частными лицами.

Одновременно градоначальник напоминает чинам полиции об обязанности их обращаться с публикой вежливо; в противном случае чины полиции будут подвергаться строжайшим взысканиям".

"Известия", №130 (6292), 7 июня 1937 года. Преступная путаница. Туманский Е.

"…В районы нередко наведывались члены бюро обкома ВКП(б), члены президиума облисполкома, секретарь обкома партии т. Румянцев, председатель облисполкома т. Ракитов. Все они интересовались работой колхозов, но никого из них не тревожила насаждаемая областью преступная путаница в сортовом деле. И даже, когда в нынешнем году колхозы ряда районов категорически отказались сеять рекомендуемые областью малоурожайные сорта "цезиум 0111" и "дюрабль" и засеяли свои поля испытанными местными сортами, дающими высокий урожай, руководители областного земельного управления вошли в раж: они заставили колхозы… пересевать пшеничный клин. В результате с колхозных полей вытеснены ценные высокоурожайные местные сорта пшеницы…

Еще в 1934г. облзу имело уже подробное обследование колхозов, ясно показывавшее, что сорта "цезиум 0111" и "дюрабль" непригодны для колхозов области. Но руководители земельного управления утаили, скрыли невыгодные, разоблачающие их преступную деятельность результаты обследования. Вместо того, чтобы немедленно прекратить посев этих сортов, облзу, наоборот, расширяло их посевы…"

"Правда", №159 (15283), 7 июня 1960 года. Народный Китай поддерживает мирную инициативу СССР .

"Пекин, 6 июня. (ТАСС). Сегодня министерство иностранных дел КНР распространило следующий текст заявления правительства Китайской Народной Республики в поддержку нового предложения правительства Советского Союза о разоружении.

Мы считаем, что новое предложение Советского правительства о разоружении является для империалистических держав испытанием и отказ от этого предложения еще более разоблачит ложь империалистических держав во главе с. США об их миролюбии. Новое предложение Советского правительства о разоружении должно стать призывом для миролюбивых народов всего мира к борьбе против гонки вооружений и подготовки к войне, проводимых империализмом во главе с США, против возрождения западногерманского и японского милитаризма, за завоевание и сохранение национальной независимости и демократических свобод. Только путем развертывания решительной и неуклонной борьбы народов всех стран мира и максимальной изоляции империализма во главе с США возможно заставить империалистические государства сесть за стол для серьезных переговоров о разоружении, возможно оттянуть и даже предотвратить осуществление империализмом своего плана развязывания новой мировой войны, возможно обеспечить мир во всем мире ".

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

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