Без этого единого и могучего центра существование Думы подвержено серьезным сомнениям… — писала газета Русское слово 5 июня 1907 года

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"Русское слово", 5 июня (23 мая) 1906 года. Самоубийство племени чукчей.

Фото: Pravda.Ru Газетные архивы 5 июня

"Владивосток, Местным газетам сообщают ужасную весть: в верховьях рек Омолона и Опоя целое племя чукчей лишилось своих оленей вследствие повального падежа, жить было нечем, помощь не явилась, и вот в виду неизбежность голодной смерти, было принято решение — покончить самоубийством. Каждый глава семьи должен был убить свою семью, а потом и себя. Так целое племя и покончило с собой, не оставив потомства".

"Московский листок", 5 июня (23 мая) 1906 года. Переполох в "Эльдорадо".

"21 мая, проживающий в доме Селезнева, на Бутырках, кр. Василий Гаврилов Соболев, 32 лет, сидя в общем зале загородного ресторана "Эльдорадо" в Петровском парке, внезапно схватил со стола бутылку из-под коньяка и запустил ею в артистку этого ресторана, германскую подданную, Антонию Клейн, сидевшую за несколько столиков от него, причем причинил Клейн рассеченные раны на левом виске и брови. В ресторане произошел переполох. Клейн лишилась сознания. Ее перенесли в отдельный кабинет, и здесь пострадавшей была подана первая помощь. Соболева задержали и отправили в участок".

"Русское слово", 5 июня (23 мая) 1907 года. Думские известия.

"В кулуарах много говорят о политическом настроении в правящих кругах и о судьбе Думы. Ближайшим поводом к суждениям служит, между прочим, поездка Ф. А.Головина в Петергоф…В кулуарах также говорят, что в Петергофе Головину, между прочим, было указано, что Дума настоятельно должна образовать определенный сплоченный центр. Без этого единого и могучего центра существование Думы подвержено серьезным сомнениям".

"Русь", 5 июня (23 мая) 1908 года.

"Вчера принята в число присяжных поверенных московского округа первая в Росси женщина-адвокат Янина Сильвестровна Подгурская, окончившая юридический факультет за границей и сдавшая государственный экзамен в московском университете. Объявление резолюции совета о зачислении Подгурской было встречено громкими приветствиями. Подгурская записана помощницей к присяжному поверенному Ледицкому".

"Социалистическое земледелие", №74 (4174), 5 июня 1945 года. На плантациях подсолнечника .

"Председатель колхоза Егоров встал до восхода солнца. Его очень беспокоило состояние посевов подсолнечника. Два дня подряд шел дождь, не допуская звенья в поле, а на плантациях уже зазеленели сорняки. Председатель решил проверить, всем ли колхозникам даны наряды на прополку. На полпути к дому бригадира Преснякова он повстречался с самим бригадиром.- Всё сделано, Яков Васильевич, — ответил Пресняков на вопросы председателя. — Да, вот, смотри: Татьяна Шашкина уже отправилась на свой участок; скоро пойдут и остальные…"

"Знамя Родины", №122, 5 июня 1944 года. Немецкими минами по немцам. Старшина Д. Кабаков.

"Запас мин у минометчиков лейтенанта Надточий к концу боя остался очень ограниченным. Противник же вскоре перешел в контратаку. Выход из затруднительного положения нашли наводчик комсомолец Свириденко и заряжающий комсомолец Яковенко. Они решили, что 81-милимметровыми немецкими минами можно стрелять из нашего 82-милимметрового миномета и в критический момент успешно осуществили свое решение. Около 100 таких мин обрушили они на гитлеровцев. Контратака была отбита ".

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

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