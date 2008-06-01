Министерство внутренних дел разослало губернаторам секретный циркуляр… — писала газета Русское слово 2 июня 1906 года

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"Московский листок", 2 июня (20 мая) 1902 года. Хоругвь в память русско-турецкой войны.

Фото: Pravda.Ru Газетные архивы 2 июня

"Проживающие в Москве георгиевские кавалеры, участвовавшие в русско-турецкой войне, — в память исполняющегося в нынешнем году двадцатипятилетия со дня взятия Карса и Плевны, сооружают для гренадерской часовни у Ильинских ворот драгоценную хоругвь…"

"Русское слово", 2 июня (20 мая) 1906 года.

"Министерство внутренних дел разослало губернаторам секретный циркуляр, в котором им предлагается по возможности стараться воздействовать на крестьян, чтобы они не посылали на имя членов Государственной Думы, никаких наказов, постановлений сходок и телеграмм революционного характера".

"Русское слово", 2 июня (20 мая) 1907 года.

"Петербург, 19, V. 19-го мая состоялось открытие первой международной выставки автомобилей. Присутствовали министр торговли и промышленности Философов и послы австро-венгерский, французский и германский. После молебствия Философов, сообщив полученное приветствие от Августейшего покровителя выставки Великого князя Михаила Александровича, объявил выставку открыто, пожелав блестящего успеха. Августейшему покровителю послана ответная телеграмма. Особенно хороши отделы французский, итальянский и германский. Министр торговли и промышленности обратил особе внимание на автомобили русской работы ".

"Русь", 2 июня (20 мая) 1908 года.

"Небезызвестный воздухоплаватель Шарль Жильбер открыл в Москве первый воздухоплавательный парк. В парке кроме полетов можно изучать воздухоплавательное дело, воздушное лоцманство и пр. В парке устроены также приспособления для сооружения летательных машин. Сам Жильбер конструирует большую летательную машину собственного изобретения, и в настоящее время подыскивает капиталиста для осуществления своей идеи".

"Русское слово", 2 июня (20 мая) 1908 года. Борьба с пьянством.

"Комиссия о мерах по борьбе с пьянством, наконец, покончила с этикетом на бутылках. Вместо орла должен быть знак, который ставится в аптеках на бутылках с ядовитыми веществами, а вместо "казенное вино" надпись "40-процентный раствор алкоголя".

"Знамя Родины", №153 (430), 2 июня 1942 года. Каждая пуля — один уничтоженный враг. Стрелок, учись у снайперов мастерству огня! Минометчики не отстанут от снайперов-стрелков. Младший политрук М. Ширинкин.

"Подвиги наших славных снайперов тт. Брысина, Фаустова, Ипатова — восхищают наших минометчиков. Когда отделение товарища Фаустова через газету "Знамя Родины" выступило с призывом соревноваться на снайперскую точность огня, бойцы-минометчики нашего подразделения решили ответить снайперам делом. В каждом взводе бойцы и командиры обязались вырастить снайперские расчеты. В настоящее время минометчики упорно учатся. Особенный интерес бойцы проявляют к изучению новейшей техники, которой нас щедро снабжает страна".

"Социалистическое земледелие", №124 (1121), 2 июня 1945 года. Агитбригада на полевом стане.

"В жаркий полдень на свекловичной плантации колхоза имени Калинина остановилась грузовая машина. С кузова ее проворно соскочило несколько человек. Вскоре все собрались в тенистом саду, что раскинулся по соседству с плантацией. Усевшись под вишней, баянист Михаил Мицик растянул мехи баяна. Музыканта обступила молодежь. Звеньевая Анна Коваленко приятным высоким голосом запела "Солнце низенько", все подхватили, и над полями, перелесками понеслась знакомая песня…"

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

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