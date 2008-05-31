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От допризывника — будущего красноармейца — требуется серьезная, внимательная учеба, ударная работа над собой… — писала газета Правда Южного Казахстана 1 июня 1935 года

4:55
Общество

"Новости дня", 1 июня (19 мая) 1901 года.

Газетные архивы 1 июня
Фото: Pravda.Ru
Газетные архивы 1 июня

"В недавно образованном "Русском собрании" в настоящее время насчитывается до 500 членов. Совет состоит из 18 лиц под председательством князя Голицына. При собрании образовано несколько комиссий; одна из них, юридическая, разрабатывает вопрос о положении русского дела на окраинах. Другая комиссия вырабатывает тип русской одежды, которая была бы теплой, удобной и изящной".

"Московский листок", 1 июня (19 мая) 1905 года.

"Вчера по Москве какими-то досужими людьми распускались слухи, что в виду последних известий с Дальнего Востока на бирже царит паника, бумаги падают, вкладчики берут вклады из банков и т. п.На самом же деле ничего подобного не было: за границей наш курс твердый, на бирже все вчера было спокойно, из банков брали вкладов нисколько не больше обыкновенного. Кстати сказать, если за последнее время и берутся из банков вклады, то почти исключительно для помещения их в последний Государственный заем. Это обстоятельство по себе уже очень характерно ".

"Новое время", 1 июня (19 мая) 1906 года.

"Ответ № 783, 694. Я надеялась встрет. редк. челов. с возвыш. душой, а нашла в вас обыкновенного мужч. с заурядн. желанием. Переписку прекращ.".

"Русское слово", 1 июня (19 мая) 1907 года.

"Е.Д. Никольская, имея на почве ревности какие-то счеты с М. В .Сениной, явилась вчера, переодевшись в мужской костюм и замаскированная в д. Вишнякова, на М. Бронной, где они обе проживают, и, вызвав соперницу под каким-то предлогом, облила ее серной кислотой, причинив тяжкие обжоги".

"Правда Южного Казахстана", №124 (1121), 1 июня 1935 года. Сегодня первый день лагерного сбора допризывников. Мельников.

"Допризывники, прошедшие зимой на военно-учебных пунктах осоавиахима 120-часовую программу и получившие элементарные понятия о военных и политических дисциплинах, с первого июня снова призываются в лагеря осоавиахима для прохождения восьмидесятичасовой программы. Каждый допризывник должен помнить, что он находится накануне очередного призыва в славную Красную армию. От допризывника — будущего красноармейца — требуется серьезная, внимательная учеба, ударная работа над собой. Вместе с этим, каждый допризывник должен повысить классовую бдительность, чтобы не допускать в лагерь осоавиахима чуждые элементы. Задача допризывника — во время явиться в лагерь и на основе соцсоревнования добиться сдачи зачетов на "хорошо" и "отлично".Все областные, районные, городские организации, колхозы и совхозы должны учесть политическое значение допризывной подготовки, должны организовать ряд экскурсий в лагерь, взять шефство над отдельными палатками, взводами, устраивая вечера встреч рабочих, колхозников и служащих с допризывниками в лагерях. Городские организации обязаны позаботиться об устройстве концертов и художественных выступлений, особенно этим должен заняться местком Рабис…"

"Правда", №18, 1 июня 1960 года. Еще раз о граммофонных пластинках. Почему всё остается без изменений? Народный артист СССР Д. Шостакович.

"Одно из серьезных средств приблизить музыку к широким массам народа — граммофонная пластинка. На долгоиграющих пластинках за последнее время записано немало замечательных музыкальных произведений. Но хороших пластинок долдно быть всё больше и больше…Музыкальная общественность не может пройти мимо того факта, что размах производства и распространения пластинок находится в полном противоречии с запросами народа…Композиторы, исполнители и любители музыки уже давно расцениваютневнимание к граммофонным пластинкам со стороны организаций, коим надлежит проявлять заботу о них, как пренебрежение государственными интересами на одном из важных участков советской культуры".

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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