Невозможное возможно: американец преодолел Антарктиду пешком

27 декабря завершилось долгое путешествие жителя США Колина О'Брейди. 54 дня назад - 3 ноября текущего года он начал покорение Антарктиды. Американец решил сделать то, что долгое время считалось невозможным - преодолеть пешком и в одиночку один из самых суровых земных континентов - Антарктиду.

Самым тяжелым для путешественника оказался последний день, ведь он преодолел почти 129 километров. За все время путешествия американец прошел более 1500 километров. Для перемещения по снегу, О'Брейди использовал лыжи, а для переноса вещей - сани. С собой в путешествие он взял более 170 килограмм припасов, чтобы преодолеть расстояние без посторонней помощи.

По словам рекордсмена, самым тяжелым испытанием было преодоление снежных насыпей, которые создавались сильным ветром. Иногда ему приходилось идти против ветра, скорость которого приближалась к 50 км/ч.

В дороге путешественнику приходилось питаться замороженными продуктами, поэтому в пути он мечтал о чизбургере. Однако по возвращению домой выбрал салат и свежую рыбу.

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