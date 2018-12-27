Миллионы россиян не уедут на праздники из-за долгов

Многие граждане Российской Федерации не смогут выехать из страны на новогодние каникулы. Запрет на выезд связан с задолженностями россиян.

По сообщению Федеральной службы судебных приставов, уже на 1 декабря в действие было приведено почти три миллиона постановлений о временном ограничении на выезд из страны.

За 11 месяцев 2018 года в Пограничной службе ФСБ находилось около 7 миллионов постановлений о временном ограничении выезда из страны. В ведомстве отмечают, что наибольшее число граждан пострадали от наличия долгов по кредитам — 863 тысячи человек. Второе место заняли родители, не желающие платить алименты своим детям — 558 тысяч человек. Третью позицию занимают должники ЖКХ — 285 тысяч человек.

Также в ФССП сообщили, что ситуация значительно изменилась по сравнению с прошлым годом. В 2017 году временное ограничение на выезд в декабре получили 1,7 миллионов человек.

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