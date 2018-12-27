Мир Политика Экономика Недвижимость Садоводство Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Миллионы россиян не уедут на праздники из-за долгов

Общество

Многие граждане Российской Федерации не смогут выехать из страны на новогодние каникулы. Запрет на выезд связан с задолженностями россиян.

Миллионы россиян не уедут на праздники из-за долгов. 396470.jpeg

По сообщению Федеральной службы судебных приставов, уже на 1 декабря в действие было приведено почти три миллиона постановлений о временном ограничении на выезд из страны.

За 11 месяцев 2018 года в Пограничной службе ФСБ находилось около 7 миллионов постановлений о временном ограничении выезда из страны. В ведомстве отмечают, что наибольшее число граждан пострадали от наличия долгов по кредитам — 863 тысячи человек. Второе место заняли родители, не желающие платить алименты своим детям — 558 тысяч человек. Третью позицию занимают должники ЖКХ — 285 тысяч человек.

Также в ФССП сообщили, что ситуация значительно изменилась по сравнению с прошлым годом. В 2017 году временное ограничение на выезд в декабре получили 1,7 миллионов человек.

Читайте также:

Судебные приставы: Мы не изверги. Интервью...

Должники правы: "Нереестровым" коллекторам пока...

Алименты срока давности не имеют. Интервью...

В ВСУ заявили о взятии 2/3 Донбасса В ВСУ заявили о взятии 2/3 Донбасса

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы ФССП долги Россия кредит праздники
Обсудить
Актуальная аналитика
Недвижимость
Как получить технический паспорт на свою квартиру
Военные новости
Байка времен ВОВ: как старый дед семерых фашистов уложил
Культура
Обращение к Богу - лики христианской молитвы
Новости Все >
Миллионы россиян не уедут на праздники из-за долгов
Англичане уезжают из Лондона из-за цен на жилье
Россияне нелегально закупаются алкоголем в интернете
Половина новостроек Москвы продается с келлерами
Зачем Трамп тайно летал в Ирак
Минтруд: рабочим, водителям и клеркам грозят увольнения
Врачи назвали причины ранней старости
Инвесторы стали вкладываться в хостелы
Национальный опрос: россияне верят в Бога и военную мощь
Мамаев и Кокорин с зэками не сыграют матч с надзирателями ФСИН
Читательский топ
Россиянам приготовили новую пенсионную реформу на 2020 год
Медведев "избил" своих на Украине. Чтобы чужие боялись?
Боятся ли в США "российского супероружия"?
Правила наследования в России изменят ради защиты пенсионеров
Sikorsky и Boeing представили новый военный вертолет, который не может летать
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Отдых
Почему корпоративы заканчиваются стыдом, разводами и тюрьмой

Корпоративы россияне проводят так, что после них становится стыдно, больно и даже страшно. Вот примеры историй, закончившихся разводом, драками и даже тюрьмой.

Почему корпоративы заканчиваются стыдом, разводами и тюрьмой
Главный итог 2018 года - исчерпан ресурс доверия к Путину
Власть
Главный итог 2018 года - исчерпан ресурс доверия к Путину
Военные новости
Самый известный немецкий танк "Тигр" имел один огромный недостаток
Общество
СМИ: народ "проснулся" и начал требовать от власти уважения
Власть
Главный итог 2018 года - исчерпан ресурс доверия к Путину

Главное событие 2018 года - это не ЧМ-2018 по футболу, а пенсионная реформа, которая своим негативным влиянием разрушила "наше всё" - доверие к президенту.

Главный итог 2018 года - исчерпан ресурс доверия к Путину
На Украине запрещают Новый год и Деда Мороза-"агрессора"
Новости Украины
На Украине запрещают Новый год и Деда Мороза-"агрессора"
Экономика
Власть предупредила: 2019 год будет тяжелым для народа
Новости Украины
Медведев "избил" своих на Украине. Чтобы чужие боялись?
Власть
Главный итог 2018 года - исчерпан ресурс доверия к Путину

Главное событие 2018 года - это не ЧМ-2018 по футболу, а пенсионная реформа, которая своим негативным влиянием разрушила "наше всё" - доверие к президенту.

Главный итог 2018 года - исчерпан ресурс доверия к Путину
В Хабаровском крае метеорит разрушил сопку и заблокировал реку
Стихии
В Хабаровском крае метеорит разрушил сопку и заблокировал реку
Военные новости
Самый известный немецкий танк "Тигр" имел один огромный недостаток
США и Канада. Новости и аналитика
США планировали создать в Симферополе биолабораторию
Соломон Соловьев Гадкие утята Вселенной - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Пересмотр Конституции. Почему молчит Путин? Любовь Степушова Инна Шейхатович "Проклятые". О новом хорроре рассказывает режиссер Инна Шейхатович
Комментарии
Секретарь Совбеза РФ предупредил о возможном создании в Европе неонацистского союза
Нацпроекты не для нации: как осваивают бюджет
Зелинский будет баллотироваться в президенты Украины
Минтруд: рабочим, водителям и клеркам грозят увольнения
Срочная операция требуется Диме Билану
Срочная операция требуется Диме Билану
Национальный опрос: россияне верят в Бога и военную мощь
О чем Путин говорил с олигархами за закрытыми дверями
В России ограничат плановые проверки малого бизнеса
Главный итог 2018 года - исчерпан ресурс доверия к Путину
Национальный опрос: россияне верят в Бога и военную мощь
Дуэль Золотова и Навального: Разбираем мнения комментаторов
В Белоруссии наблюдают за вращающимся ледяным диском
В Петрозаводске малоимущая семья из 6 человек получила комнату 10 метров
Самый известный немецкий танк "Тигр" имел один огромный недостаток
Власть предупредила: 2019 год будет тяжелым для народа
Россияне в среднем тратят 11,4% семейного бюджета на ЖКХ
Петра Порошенко "поймали" за ужином в элитном ресторане Киева
Число любителей фастфуда в России выросло в два раза
Главный итог 2018 года - исчерпан ресурс доверия к Путину
Минздрав готовится к запрету продажи сигарет в России после 2050 года
История и современность Все >
Николай Коперник: меж звезд и планет
Николай Коперник: меж звезд и планет
Худший год в истории человечества
Худший год в истории человечества
Байка времен ВОВ: как старый дед семерых фашистов уложил
Байка времен ВОВ: как старый дед семерых фашистов уложил
Матросов США запретили наказывать хлебом и водой
Матросов США запретили наказывать хлебом и водой
Sikorsky и Boeing представили новый военный вертолет, который не может летать
Sikorsky и Boeing представили новый военный вертолет, который не может летать
"Машины смерти" испанской армии
"Машины смерти" испанской армии
Боятся ли в США "российского супероружия"?
Боятся ли в США "российского супероружия"?
Последняя точка: как был упразднен Советский Союз
Последняя точка: как был упразднен Советский Союз
За шесть лет до Бородина и пожара Москвы: трудная зима Наполеона
За шесть лет до Бородина и пожара Москвы: трудная зима Наполеона
Как Россия остановит корабли НАТО и Украины под Керчью
Как Россия остановит корабли НАТО и Украины под Керчью
Путин запустил гиперзвуковую ракету "Авангард"
Путин запустил гиперзвуковую ракету "Авангард"
Женское Все >
Орхидея - чудо на подоконнике
Орхидея - чудо на подоконнике
Апельсиновое печенье. Побалуйте себя!
Апельсиновое печенье. Побалуйте себя!
Маранта - "молитвенный цветок"
Маранта - "молитвенный цветок"
Вазоны для цветов своими руками для сада
Вазоны для цветов своими руками для сада
12 лучших многолетников в вашем саду
12 лучших многолетников в вашем саду
Как зеленые листовые овощи воздействуют на печень
Как зеленые листовые овощи воздействуют на печень
ТОП стран с вредной национальной кухней
ТОП стран с вредной национальной кухней
Ольга Бузова показала правду о закулисье модных шоу
Ольга Бузова показала правду о закулисье модных шоу
Женственность: дар или навык?
Женственность: дар или навык?
Врачи назвали причину ранней старости
Врачи назвали причину ранней старости
Ларьки из 90-х вернулись
Ларьки из 90-х вернулись
Стилист Кардашян раскрыл секреты великолепных волос гламурных сестер
Стилист Кардашян раскрыл секреты великолепных волос гламурных сестер
Косметологи посоветовали удалять пигментные пятна природными средствами
Косметологи посоветовали удалять пигментные пятна природными средствами
Как уговорить детей питаться разнообразно
Как уговорить детей питаться разнообразно
Мужское Все >
Тюлени напали на рыбака
Тюлени напали на рыбака
Рыбак поймал китайскую торпеду U-6
Рыбак поймал китайскую торпеду U-6
Современный интерьер: основные черты
Современный интерьер: основные черты
Варианты хранения вина и их применение в современном интерьере
Варианты хранения вина и их применение в современном интерьере
Как зашить потолок помещения гипсокартоном
Как зашить потолок помещения гипсокартоном
Металлическая дверь. Как ее выбрать?
Металлическая дверь. Как ее выбрать?
Как правильно хранить продукты
Как правильно хранить продукты
Программа тренировок с гирями
Программа тренировок с гирями
Протеиновые коктейли по рецепту Арнольда Шварценеггера
Протеиновые коктейли по рецепту Арнольда Шварценеггера
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Точка зрения
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Точка зрения
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
Точка зрения
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
России выгодны антииранские санкции
Диалоги
России выгодны антииранские санкции
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Армия России
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Интересы
Обращение к Богу - лики христианской молитвы
Обращение к Богу - лики христианской молитвы
Святые рулевые — покровители моряков
Святые рулевые — покровители моряков
Положительное влияние питомцев на детей: всегда ли это так?
Положительное влияние питомцев на детей: всегда ли это так?
Как подготовить дом к появлению щенка
Как подготовить дом к появлению щенка
Модный питомец: свинка размером с чашку
Модный питомец: свинка размером с чашку
В России разрабатывается вакцина от аллергии на кошек
В России разрабатывается вакцина от аллергии на кошек
Делаем домик для собаки своими руками
Делаем домик для собаки своими руками
Любопытные научные открытия 2017 года
Любопытные научные открытия 2017 года
В Индии скульптор создал Санта-Клауса из 10 тысяч пластиковых бутылок
В Индии скульптор создал Санта-Клауса из 10 тысяч пластиковых бутылок
Минздрав готовится запретить продажу сигарет в России
Минздрав готовится запретить продажу сигарет в России
У жителей дома на Советской из двух кранов идет горячая вода
У жителей дома на Советской из двух кранов идет горячая вода
Ученые выяснили, почему лунная пыль опасна для здоровья людей
Ученые выяснили, почему лунная пыль опасна для здоровья людей
В Антарктиде обнаружили вулкан страшнее Йеллоустоунского
В Антарктиде обнаружили вулкан страшнее Йеллоустоунского
Знаете ли вы что-нибудь о криптидах?
Знаете ли вы что-нибудь о криптидах?
Мужские знаки Зодиака, которые лучше других относятся к своим женщинам
Мужские знаки Зодиака, которые лучше других относятся к своим женщинам
Новости Украины
Медведев "избил" своих на Украине. Чтобы чужие боялись?

Россия расширила антиукраинские санкции. В списке оказались политики, которые не желают встраиваться в нацистский режим Киева. Почему они оказались врагами России?

Медведев "избил" своих на Украине. Чтобы чужие боялись?
Стал ли Китай лидером в Юго-Восточной Азии
Дальний Восток
Стал ли Китай лидером в Юго-Восточной Азии
Зачем Лукашенко распускает слух о поглощении Белоруссии
Новости Белоруссии
Зачем Лукашенко распускает слух о поглощении Белоруссии
Почему Трамп вывел войска из Сирии?
Ближний Восток
Почему Трамп вывел войска из Сирии?
Вернется ли армия РФ в Азербайджан и Армению
Бывший СССР
Вернется ли армия РФ в Азербайджан и Армению
В Польше озвучили цену свободы "агента Путина"
Евросоюз
В Польше озвучили цену свободы "агента Путина"
Успешный опыт EXPO-2017 будет распространен
Бывший СССР
Успешный опыт EXPO-2017 будет распространен
2018 год Дональда Трампа: триумфу места нет
Северная Америка
2018 год Дональда Трампа: триумфу места нет
Украина и Россия соревнуются в пенсионной реформе
Новости Украины
Украина и Россия соревнуются в пенсионной реформе
Американцы давно живут в "матрице" и тянут за собой весь мир
США и Канада. Новости и аналитика
Американцы давно живут в "матрице" и тянут за собой весь мир
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ