Россияне нелегально закупаются алкоголем в интернете

В Российской Федерации с 2007 года действует запрет на торговлю алкогольными напитками в интернете. Однако это не мешает продавцам незаконно реализовывать спиртное в сети. По данным компании Group-IB, в 2018 году объем продаж алкоголя в российском сегменте интернета увеличился на 23%.

На конец текущего года, объем интернет-торговли алкоголем достиг оборота в 2,1 млрд рублей. В среднем, на каждый интернет-магазин алкоголя приходится по 190 посетителей в сутки. Средняя стоимость чека в "теневых" маркетах - 1100 рублей. Специалисты Group-IB отмечают, что из-за особенностей дистанционной торговли, продавцам часто удается обманывать покупателей, сбывая им некачественный либо контрафактный товар.

Некоторые сайты придумывают собственные методы обхода российского законодательства. Например, в последнее время стал популярным способ продажи алкогольных "конструкторов". Продавцы продают специальные реагенты, которые при смешивании образуют определенный алкогольный напиток.

Для борьбы с блокировками интернет-магазины используют систему зеркал, которая позволяет в кратчайшие сроки перенести сайт на другой домен. Специалисты выявили сеть, состоящую из 86 зеркал, которая принадлежала теневому магазину по продаже спиртного.

Напомним, "Правда.Ру" писала о том, что россияне могут столкнуться с дефицитом импортного алкоголя.

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