Национальный опрос: россияне верят в Бога и военную мощь

Последний опрос ВЦИОМа показал, что несмотря на провальную политику РПЦ в отношении Украинской православной церкви, россияне не разочаровались в религии, а даже наоборот - укрепили свою веру в Бога. На сегодня, церковь остается одним из самых авторитетных социальных институтов в России, наравне с силовыми структурами и армией.
Согласно декабрьскому рейтингу ВЦИОМа, наибольшее одобрение граждан России по-прежнему получает российская армия. Более 86% опрошенных считают, что военнослужащие доблестно несут службу и защищают государство от внешних агрессоров. Всего 6% респондентов не одобряют действия военных. На втором месте в рейтинге одобрения - Русская православная церковь, политику которой одобряют почти 69% участников опроса. Тройку лидеров закрывают силовые структуры, которые получили 57% положительных отзывов от участников опроса.
Исследователи отмечают, что на протяжении последних лет, рейтинг российской армии и президента стабильно увеличиваются, в то время как правительство теряет одобрение общественности.
По мнению социологов, силовые структуры, армия и РПЦ не теряют рейтинга у общественности из-за того, что не несут прямой ответственности за проблемы российского народа. В качестве примера они приводят пенсионную реформу, которую разрабатывало правительство и впоследствии получило множество негативных откликов.
На авторитет Русской православной церкви не повлиял даже недавний разрыв партнерских отношений с Константинопольским патриархатом.
Ранее "Правда.Ру" писала о соцопросе, который определил, что россиянам не нравится курс их государства.
Фото: Saint-Petersburg Theological Academy
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