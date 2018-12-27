Мамаев и Кокорин с зэками не сыграют матч с надзирателями ФСИН

Футбольный матч с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева с заключенными Бутырской тюрьмы не должен был состояться. Об этом рассказала адвокат футболистов Татьяна Стукалова.
Информация о проведении матча между заключенными и администрацией Бутырского следственного изолятора появилась в СМИ после комментария Павла Мамаева о том, что подобная игра была бы отличной идеей. Некоторые издания также отмечали личное одобрение данного матча заместителем директора ФСИН России генералом-лейтенантом Валерием Максименко. При этом, был отмечен даже особый регламент проведения игры. Предполагалось, что площадку футбольного поля на территории СИЗО очистят от снега, а для всех заключенных сошьют специальную форму: толстовки для игры. Реальные игровые номера были бы лишь на форме Кокорина и Мамаева.
Однако, по заявлению адвоката спортсменов, данная информация является ложной. Речи не идет не только о планировании даты и времени игры, но и о ее возможном проведении. Татьяна Стукалова также отметила, что кто-то явно издевается над футболистами, находящимися под стражей.
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