Названы 7 ошибок, которые стоит избегать в новогодние каникулы

Психологи назвали ошибки новогоднего отдыха, которые могут помешать прийти в себя и включиться в работу после праздников. Чего следует избегать, сообщает портал "Вести. Финансы".

1. Нельзя оставаться включенным в работу. Вы не можете назвать праздниками те дни, которые вы проводите, оставаясь полностью включенным в рабочий процесс. Вы не машина и не робот, и вам также требуется отдых.

Так что эксперты рекомендуют отложить все свои рабочие дела и планы на время, отключиться от работы, иначе вы не отдохнете, а ваша продуктивность после окончания праздников снизится.

2. Нельзя не расслабляться. Если вокруг вас царит веселье, а вы не можете расслабиться и постоянно переживаете о работе, даже если формально вы там не присутствуете, то это может серьезно осложнить вам жизнь. После окончания праздничных каникул вы почувствуете, что так и не смогли по-настоящему отдохнуть.

Ваши переживания отняли у вас драгоценное время, которое стоило бы потратить на отдых. Поэтому надо полностью расслабиться и отключиться от любых переживаний.

3. Нужно бороться с чувством вины. Если вы чувствуете вину каждый раз, когда вознаграждаете себя за труд, то это серьезная проблема. Отдых — это тоже награда, и у таких людей во время каникул может возникнуть чувство вины за то, что они не работают, а проводят время на отдыхе.

Нужно бороться с этим чувством, так как оно тоже мешает полноценному отдыху, а соответственно приведет к тому, что после окончания каникул ваша продуктивность на работе снизится.

4. Нельзя слишком часто проверять, как идут дела в офисе. Не стоит слишком часто думать о том, что во время вашего отдыха все пойдет прахом.

Кроме того, если на время каникул в офисе остается кто-то, то своими проверками вы продемонстрируете недоверие, а это скажется не только на вашей усталости, но и на отношениях с коллегами.

5. Нельзя полностью ничего не делать. Эксперты отмечают, что расслабиться не означает ничего не делать. Если во время каникул вы лежите на диване и смотрите телевизор, то в конце праздничных каникул вы будете чувствовать себя опустошенным и непродуктивным, а это также негативно скажется на работе.

Важно сменить род деятельности, заняться тем, чем вы всегда хотели заняться, но на что у вас не хватало времени.

6. Нельзя объедаться. Несомненно, во время праздников все мы любим вкусно поесть и побаловать себя и близким чем-нибудь вкусным. Однако не стоит переедать, так как это приводит к проблемам со здоровьем.

7. Нельзя игнорировать семью и друзей. Это то, о чем вы в итоге будете жалеть. Праздники — это время, когда вы можете посвятить все свое время друзьям и семье.

Это время не будет упущено и потрачено впустую. Кроме того, время с близкими даст вам вдохновение и энтузиазм, для того чтобы работать и добиваться новых высот.

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