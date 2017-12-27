Патриарх Московский и всея Руси Кирилл получил обращение с просьбой наказать виновных за проведение в ночь на 25 декабря праздничной литургии в мужском монастыре.
Как пояснил глава "Общества русской культуры" в Татарстане Михаил Щеглов, во время службы настоятель обители игумен Пимен поздравил собравшихся с Рождеством, которое в эти дни празднуется Католической церковью.
Щеглов заявил, что православные жители республики возмущены этим фактом и рассматривают его как умышленную провокацию.
"Ваше Святейшество, со времен святого благоверного князя Александра Невского народ русский и наша Святая церковь твердо знают правила общения с папством. И правила эти подтверждены всей нашей историей. Народ наш всем нутром, а Церковь - Духом Святым восприняли эти правила в веках и спасаемы ими", - написал Щеглов в своем обращении на имя патриарха.
Он также направил патриарху скриншот с сайта Казанской и Татарской митрополии, где была размещена информация о праздничной литургии, а также говорилось о поздравлении игуменом Пименом всех собравшихся с Рождеством.
Отметим, что настоятель монастыря объяснил, что праздник был только для семинаристов и ничего плохого в этом нет.
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