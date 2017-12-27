Forbes составил список самых продаваемых книг года

Российское издание Forbes составило список самой продаваемой художественной литературы уходящего года. Лидером стал роман "Селфи с судьбой" Татьяны Устиновой.

Всего было продано более 81 тысячи экземпляров романа Устиновой. На втором месте — "Бабий ветер" Дины Рубиной. На третьем — "Где живет счастье" англичанки Джоджо Мойес.

В топ-10 также вошли "В тихом омуте" Пола Хокинса, "Цена вопроса" Александры Марининой, iPhuck 10 Виктора Пелевина, "Тобол. Много званых" Алексея Иванова, "Текст" Дмитрия Глуховского, "В Питере жить: от Дворцовой до Садовой, от Гангутской до Шпалерной. Личные истории" группы авторов и "Маленькая жизнь" Ханьи Янагихары.

В рейтинг включены только новинки, вышедшие с ноября 2016 года по декабрь 2017-го, однако составители отметили любопытные тенденции, касающиеся и классической литературы.

Например, антиутопия "1984" Джорджа Оруэлла оказалась в списке бестселлеров. Россияне скупили 46 тысяч экземпляров романа в одной только сети книжных магазинов "Читай-город". Книга возглавила список самых продаваемых книг сети.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что настоятель подмосковного храма иеромонах Симеон (Мазаев) выпустил сборник советов по выстраиванию отношений с девушками.

Мазаев написал книгу "Мужская философия. Быть настоящим мужчиной", в которой дает будущим священникам советы по семейной жизни.

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