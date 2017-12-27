Роскачество исследовало 30 образцов крабовых палочек и пришло к выводу, что семь брендов могут претендовать на знак качества. Об этом сообщается на сайте организации, там же указаны и производители.
Причем, в некоторых палочках, которые изготавливаются из рыбного белка сурими, было обнаружено и мясо краба.
Палочки 30 наиболее популярных на российском рынке торговых марок были изучены по 36 показателям качества и безопасности. Продукты были произведены в России и Белоруссии. Стоимость одной упаковки крабовых палочек составила от 24,7 до 241 рубля на момент закупки.
Также было измерено содержание рыбного фарша в крабовых палочках. В случае с 18 торговыми марками доля белка оказалась меньше 8%, а в продукции 15 брендов доля крахмала превышала 14%. То есть производители использовали экстракт паприки.
При этом количество консервантов во всех исследованных Роскачеством крабовых палочках оказалось в пределах нормы.
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