В подмосковной Барвихе состоялась свадьба россиянки Оксаны Воеводиной и короля Малайзии Мухаммада Пятого, султана Келантана. Об этом сообщает Islam News.
"Мисс Москва — 2015" была в традиционной русской одежде, тогда как Мухаммад Пятый был облачён в традиционный малазийский наряд. В сообщении добавляется, что на столах совсем не было алкоголя, а вся еда была халяльной.
"Правда.Ру" держит в курсе своих читателей о других необычных бракосочетаниях. Так, в Украине состоялась первая свадьба гомосексуалистов, а свадьба британского принца Гарри запомнилась предложением убрать с улицы бомжей. Также "Правда.Ру" сообщала, что одна из предыдущих свадеб в Подмосковье закончилась дракой из-за смерти отца жениха. В прошлом году сразу нескольких российских чиновников уличили в проведении роскошных свадеб. Одна из них, согласно полученной сотрудниками СМИ смете, проходила в замке "Шато Дилер" и обошлась организатору в 500 тысяч долларов США
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