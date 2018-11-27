СМИ: школьников заставили готовить письма отцам "на фронт"

Такое домашнее задание было дано ученикам четвёртого класса. Об этом на своей странице в Livejournal рассказала мать одной из учениц.

По словам женщины, она застала своего ребёнка рыдающего над домашним заданием. Девочка смогла написать только несколько фраз, прежде чем заплакала. В её тетради, сообщает мать, было написано "ещё недавно ты был с нами, а теперь ты на фронте".

Родителя девочки пригласили на радиоэфир, для того, чтобы она рассказала об этом случае. Женщина сообщила, что сильно возмущена. По её словам, она не может понять, зачем детям задают именно такие домашние работы. В каком городе произошёл инцидент, не сообщается.

Недавно "Правда.Ру" сообщала о том, как в одной из школ Новосибирска завуч заставила ученика удалить с телефона обои с аниме, потому что "аниме запрещено". Как после сообщили родителям мальчика в минестерстве образования, делать так педагог, конечно, права не имела, но в общем её действия несли больше пользы, нежели вреда, так как в аниме содержится 25-й кадр, который создали для того, чтобы уничтожить русских как нацию.

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