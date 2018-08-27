Израиль не спас Караченцова от рака - он будет лечиться в России

Народный артист РСФСР, знаменитый актер театра и кино Николай Караченцов прошел курс химиотерапии в онкологическом центре в Красногорске.
В Россию Караченцов вернулся после неудачного лечения в Израиле. Родственники мужчины утверждают, что курс химиотерапии на родине помог ему не в пример больше, чем старания врачей из Тель-Авива.
Напомним, что 73-летний деятель культуры борется с раком с осени прошлого года. Именно тогда ему поставили страшный диагноз. По словам сына известного актера, Андрея Караченцова, стараниями российских медиков опухоль его отца стала уменьшаться. Лучевая терапия, что он проходил в Израиле, оказалась бесполезной, а вот химиотерапия в России подействовала.
Андрей Караченцов добавил, что семья и близкие актеры очень рады тому, как складывается ситуация и надеются, что так будет продолжаться и дальше. По его словам, они верят в курс химиотерапии и уверены в лечащих врачах, у которых наблюдается Николай Караченцов.
В больнице, где Караченцов проходит лечение, заявили, что состояние актера является стабильным и "сейчас все нормально".
Ранее "Правда.Ру" передавала слова супруги актера о том, что у него обнаружили неоперабельную опухоль. Сначала немецкие врачи не подтвердили диагноз, делилаь Людмила Поргина, и лишь через полгода семья услышала о страшном диагнозе.
Фото: Fotodom. ru
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