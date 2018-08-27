СМИ: спикер Госдумы увиливал от пенсии 22 раза за 6 минут

Спикер Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин в своей речи о непопулярной в народе пенсионной реформе избрал интересную тактику. Депутат 22 раза употребил слово "решение", избегая фразу "пенсионная реформа".
Отвечая на вопрос журналиста, Вячеслав Володин, в частности, сказал: "Любое решение — это решение". Отметим, что тактику спикер Госдумы выбрал удачную — такое выражение не оспорить при всем желании.
Еще в середине лета ряд российских средств массовой информации заявлял, что российское правительство дало приказ всем лояльным к власти СМИ употреблять вместо фразы "пенсионная реформа" более мягкие слова — изменения, решения, поправки и так далее. Ранее "Правда.Ру" писала об этом. Все это вкупе с бесконечными сюжетами на федеральных телеканалах о том, как прекрасно работать после выхода на пенсию, смотрелось, скажем так, комично.
Напомним, что правительство Российской Федерации выступило с инициативой повысить пенсионный возраст россиян. Отметим, что Госдума уже приняла законопроект в первом чтении. Если он пройдет еще два, то женщины в России будут выходить на пенсию в 63, а мужчины — в 65. Наверное, это самая непопулярная реформа в стране за последнюю четверть века. Буря негодований в Сети, массовые митинги и петиции с тремя миллионами подписей четко дают понять, как относится к возможному нововведению народ.
Ранее "Правда.Ру" также писала о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с критикой в отношении пенсионной реформы. Он, правда, не отменил ее, а лишь сказал, что ее нужно несколько "смягчить". А ведь глава государства являлся последней надеждой россиян — только Путин смог бы не дать ход повышению пенсионного возраста.
Фото: BBC
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