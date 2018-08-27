Россиянам начнут платить вознаграждение за помощь полиции

Вступил в силу приказ МВД о выплате гражданам Российской Федерации материальных поощрений за содействие в раскрытии преступлений и задержании виновных.

Напомним, что отныне за оказанную помощь в раскрытии того или иного преступления россияне могут получить материальное вознаграждение. Суммы довольно приличные — вплоть до нескольких миллионов рублей. Ранее "Правда.Ру" уже писала об этом.

Известно, что сумма вознаграждения до полумиллиона рублей будет выплачиваться по решению главы территориального органа МВД или его заместителя. Суммы до 3 миллионов рублей — по решению замглавы МВД, а материальные вознаграждения свыше этого — лишь по решению министра.

Размер вознаграждения будет зависеть от степени личного участия гражданина в раскрытии преступлений и задержании преступников.

Сообщается, что деньги для выплаты вознаграждений будут храниться в финансово-экономическом отделе МВД. Уже позже они будут перечисляться в территориальный орган министерства целевым назначением после поступления соответствующей заявки.

Руководство Министерства внутренних дел Российской Федерации рассчитывает, что данная система премирования граждан увеличит объемы их помощи сотрудникам полиции и положительно скажется на проценте раскрываемости преступлений.

Фото: Fotodom. ru

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