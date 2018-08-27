Лидер Pink Floyd раскрыл Майдан-2014 и уничтожение Сирии

Лидер легендарной музыкальной группы "Pink Floyd" Роджер Уотерс поделился своим мнением по поводу отношения Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, а также о политической ситуации в мире в целом.

Так, по словам Уотерса, западные страны всеми силами пытаются осложнить жизнь России, оказывая на нее постоянное непрекращающееся давление. По мнению музыканта, на сегодняшний день это совершенно ни к чему. Уотерс заявил, что не верит в причастность России к отравлению Сергея Скрипаля в Великобритании и осуждает активную антироссийскую риторику из-за Украины.

Музыкант заявил, что не стоит стремиться к войне с Россией. По мнению Роджера Уотерса, многие страны просто не понимают, с кем именно имеют дело и напомнил о том, кто именно победил во Второй мировой войне.

Что же касается Украины, то и тут Уотерс довольно радикален и уверен в своих словах. Он заявил, что не видит каких-либо причин сомневаться, что государственный переворот 2014 года был совершен "с подачи" Запада.

Также Роджер Уотерс высказал свое мнение и по поводу происходящего на территории Сирийской республики. Так, музыкант подверг жесткой критике деятельность "Белых касок". Он напомнил о произошедшем в апреле этого года, когда США и их союзники принялись бомбить правительственные войска Сирии из-за химической атаки, инициируемой Дамаском. Роджер Уотерс заявил, что не представляет, как в таком вопросе можно было поверить "Белым каскам" — организации, ранее неоднократно уличенной в создании фейков.

Роджер Уотерс посетовал, что американские средства массовой информации крутят новостями как хотят, искажая реально положение дел. Все дело в том, заявил Уотерс, что буквально все они находятся под контролем правительства Соединенных Штатов Америки.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Крым с концертом приехал знаменитый режиссер Эмир Кустурица. Он заявил, что на полуострове отличный климат, прекрасные люди и красивые девушки. А также объявил, что считает Крымский полуостров частью Российской Федерации.

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