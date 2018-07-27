Когда на воздух? Правительство введет налог на велосипеды

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации занялось вопросом введения налога на велосипеды и велосипедные рамы, передают "Известия". Инициатором введения утилизационного сбора стал вице-премьер Дмитрий Козак.
На совещании о поддержке алюминиевой промышленности Козак отдал поручение до 1 октября рассмотреть новые способы развития отрасли и изучить их целесообразность, механизмы реализации и сроки.
В качестве меры стимулирования спроса был предложен утилизационный спор на велосипеды. Налог будет введен 1 октября 2019 года, если законопроекты и постановления правительства касательно введения налога будут одобрены.
Как говорят эксперты, размер утилизационного сбора (разовый платеж) на велосипеды и их рамы не превысит 10% от цены велосипеда в магазине. Отметим, что введение этого налога обуславливается и мерами экологической безопасности и защиты человека от вредного влияния транспортных средств.
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