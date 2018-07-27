Дожили: половина россиян верят в ненаучную ахинею

Инопланетяне существуют и правительство скрывает их от простых граждан. Таково мнение 45 и 18 процентов россиян соответственно, отметили эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Фото: Fotodom.ru

Не верят в представителей внеземных цивилизаций менее половины граждан РФ - 42%. Оставшиеся лишь не сходятся во мнении, из-за чего никто не видит этих таинственных существ: 59% винят ученых, стоит отметить, что особо не доверяют экспертам люди с неполным средним образованием.

Также во время опроса у россиян уточнили: какой формы планета, на которой они пребывают. Три процента не согласились с мнением о том, что она в форме шара, эти люди убеждены - планета плоская. Обманывают всех опять же ученые.

Россияне также не верят, что американские астронавты первыми высадились на Луну. 57% убеждены, правительство США обмануло всех, подделав документы. Большинство сомневающихся, 65%, получили среднее образование. А вот те, кому это не удалось полагают, что американцы на самом деле первыми покорили Луну (32%).

Анализируя результаты, руководитель Центра социально-экономических исследований НИСоцУ Академии при Президенте РФ Олег Чернозуб подчеркнул, в стране не доверяют ученым. Кроме того, есть взаимосвязь между образованием отвечающего и его мнением: чем больше времени человек посвятил развитию, тем меньше он верит в инопланетян и обман американских властей.

Стоит отметить, специалисты общались с 2 000 совершеннолетними жителями РФ по телефону с 29 по 30 мая.

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