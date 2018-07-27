Россияне задолжали триллионы банкам и за ЖКХ

Россияне должны 4,4 триллиона рублей. Именно на такую сумму принято судебных решений, отмечают "Известия", ссылаясь на Федеральную службу судебных приставов.
Это данные на 1 июня 2018 года, в конце I квартала граждане должны были 4 триллиона. Однако стоит отметить, что средняя сумма долга уменьшилась на 2 300, теперь она равна 92 200 рублей.
Сорок процентов от суммы — задолженности пред банками, по ним в судебном порядке должны взыскать 1,7 триллиона рублей. В I квартале эта цифра была на 0,1 триллиона больше.
В этом контексте стоит отметить: не платить за "коммуналку" россияне стали чаще — долги в этой сфере увеличились на 18%.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что в прошлом году приставы списали 2,2 трлн рублей безнадежных долгов. Увеличение закрываемых дел специалисты связывают с уменьшением доходов граждан и низкой эффективностью работы приставов.
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