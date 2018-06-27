Болтон решил узнать у Путина секрет успешного проведения ЧМ по футболу

Наверное, можно говорить о том, что чемпионат мира по футболу 2018 проходит успешно. Дело тут даже не в результатах выступления сборной России, хотя, стоит признать, и они как минимум средние. Дело тут в отсутствии беспорядков, конфликтов, драк и прочей разнообразной сумятицы, которой пугали правительства европейских стран своих болельщиков, собирающихся в Россию на мундиаль.

Фото: ru.fifa.com

Даже советник по национальной безопасности Соединенных Штатов Америки Джон Болтон в ходе переговоров с главой Российской Федерации заявил, что заинтересован в том, как же России удалась столь успешная организация чемпионата мира по футболу. Отметим, что для США это особенно важно — недавно стало известно, что именно эта страна примет мундиаль в 2026 году.

Помимо Соединенных Штатов Америки право провести чемпионат мира по футболу-2026 получили Мексика и Канада. Стоит признать, выбор весьма неоднозначный. Так, ни США, ни Канада никогда не славились своими гордыми футбольными традициями. Постоянное многолетнее высоковольтное напряжение между Мексикой и США рождает еще больше вопросов к выбору ФИФА.

Вот Болтон, по-видимому, и решил выведать у России пару секретов, как безопасно и без проблем провести у себя мундиаль. Да только существуют ли эти секреты — неизвестно.

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