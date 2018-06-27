Болтон решил узнать у Путина секрет успешного проведения ЧМ по футболу

Наверное, можно говорить о том, что чемпионат мира по футболу 2018 проходит успешно. Дело тут даже не в результатах выступления сборной России, хотя, стоит признать, и они как минимум средние. Дело тут в отсутствии беспорядков, конфликтов, драк и прочей разнообразной сумятицы, которой пугали правительства европейских стран своих болельщиков, собирающихся в Россию на мундиаль.
Даже советник по национальной безопасности Соединенных Штатов Америки Джон Болтон в ходе переговоров с главой Российской Федерации заявил, что заинтересован в том, как же России удалась столь успешная организация чемпионата мира по футболу. Отметим, что для США это особенно важно — недавно стало известно, что именно эта страна примет мундиаль в 2026 году.
Помимо Соединенных Штатов Америки право провести чемпионат мира по футболу-2026 получили Мексика и Канада. Стоит признать, выбор весьма неоднозначный. Так, ни США, ни Канада никогда не славились своими гордыми футбольными традициями. Постоянное многолетнее высоковольтное напряжение между Мексикой и США рождает еще больше вопросов к выбору ФИФА.
Вот Болтон, по-видимому, и решил выведать у России пару секретов, как безопасно и без проблем провести у себя мундиаль. Да только существуют ли эти секреты — неизвестно.
Читайте также:
Какие провокации ждать на ЧМ по футболу?
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Морская авиация Черноморского флота разгромила условный отряд врага.
Людмила Улицкая считает, что Россия отстала от Европы на несколько веков, а нынешняя государственная политика обязательно превратит ее в страну варваров.
Пенсионная реформа родилась в головах чиновников от тугодумия. Никто об этом не говорит, но российские власти расписываются ею в собственном дефолте.
Трамп всерьез хочет подключить Россию к G7 или просто протроллил своих партнеров? И надо ли это нам? Есть ли заслуга Трампа в предотвращении угрозы миру? Или наоборот? Почему хорошо бы сразу вручать Нобелевскую премию каждому новому президенту США? И как американские руководители выполняют свои обещания? Обо всем этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.