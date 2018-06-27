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Источник Правда.Ру

Россиян массово не выпускают в отпуска из-за ошибок приставов

Общество

Нынешним летом за границу по причине долгов судебные приставы не пустят 2,3 миллиона россиян. Это в два раза больше, чем прошлым летом.

Россиян массово не выпускают в отпуска из-за ошибок приставов. 388721.jpeg
Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

В основной своей массе невыездными становятся граждане, которые не выплачивают вовремя кредиты и алименты. Однако вместе с ними "невыездной статус" получают и законопослушные люди, причем узнают они о своем положении буквально в последний момент, когда их не пускают на борт самолета.

Происходит это часто из-за того, что приставы не всегда выполняют свою работу на совесть. Известны случаи, когда люди закрывали свои долговые обязательства, затем, как рекомендует Федеральная служба судебных приставов, проверяли информацию по задолженностям на сайте службы, и все равно были остановлены в аэропорту. В результате граждане теряют деньги, потраченные на путевки, получают стресс, и никто не компенсирует им моральные и материальные издержки. А виной всему — человеческий фактор, как пишет life. ru, приставы просто вовремя не направляют документы о погашении задолженностей в ФСБ, чтобы запрет на выезд был снят.

Еще одной причиной, по которой человек может остаться без желанного отпуска, может стать тот факт, что его перепутали с полным тезкой, который имеет задолженность. Эту проблему в скором времени ФССП пообещала решить. С 31 июля, по словам главы Федеральной службы судебных приставов России Дмитрия Аристова, в постановлениях, кроме фамилии, имени, отчества и даты рождения, будут указывать дополнительный идентификатор.

Единственный способ подстраховаться от неприятностей при выезде — заблаговременно обратиться в ФССП с письменным запросом на предоставление информации, не возбуждено ли против вас исполнительное производство. По закону официальный ответ должен прийти в течение тридцати дней. Его необходимо взять с собой в аэропорт. Ответ можно получить быстрее, если прийти на участок к своему судебному приставу, чтобы он изучил информацию в своей в базе.

Между тем, как ранее писала "Правда.Ру", из-за ошибки в базе паспортов МВД миллионам россиян могут отказывать в предоставлении услуг банки и госучреждения. Кроме того, люди не могут зарегистрироваться на портале "Госуслуги". Сбой произошел из-за объединения двух электронных хранилищ информации в 2006 году.

До этого времени данные хранились в разных в местах. Основной частью заведовала Федеральная миграционная служба, которую расформировали в 2016 году. Когда в середине нулевых было принято решение о том, чтобы соединить все базы в одну, произошла ошибка из-за недостаточной технической оснащенности, рассказали в пресс-службе МВД. При вводе данных статус документов "действителен" поменялся на "недействителен". Пострадали около 1,5 миллионов граждан.

Исправить ошибку россияне могут самостоятельно при помощи сервиса на сайте Главного управления по вопросам миграции МВД России. Он называется "Проверка по списку недействительных российских паспортов". Чтобы исправить ошибку, нужно обратиться в территориальные органы МВД. Также справку о действительности паспорта могут дать в отделении полиции. Возможность зарегистрироваться на "Госуслугах" появится, когда все исправления будут занесены в систему.

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Темы выезд долги кредит аэропорт алименты приставы
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