Минфин снова успокаивает россиян копеечными зарплатами

Заработная плата россиян увеличится на 6,3 процента. Такое заявление прозвучало от первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова. Он также заверил, в текущем году экономика вырастет на 2,1 процента.
По словам министра, инфляция снижается, если сравнивать цифру с плановыми значениями. В проекте поправок было четыре процента, в прогнозе учитывается 2,8. Кроме того, экономика в 2018 году растет, это сказывается на доходах граждан.
Силуанов также пояснил, реальный заработок уже вырос на девять процентов с начала года.
"Правда.Ру" уже сообщала, по подсчетам Минэкономразвития в текущем году в стране значительно повысятся доходы населения. Так, уже в конце ушедшего года реальный заработок увеличился относительно докризисного (2012) на 3,4 процента. Однако к декабрю текущего года темп снизит.
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