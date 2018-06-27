Новый налог протестируют на четырех регионах России

Налог для самозанятых введут в 4 регионах страны. По планам федеральной налоговой службы проект протестируют в Москве и области, а также в Калужской области и Татарстане.
Глава ведомства Михаил Мишустин рассказал президенту страны Владимиру Путину, что эксперимент стартует с начала 2019 года. Чиновник пояснил, что уже готово специальное мобильное приложение, с помощью которого самозанятые зарегистрируются в налоговой. Там же можно будет оплачивать налог без отчетности, документов и справок.
Президент одобрил инициативу, тем более Мишустин заверил: 6 месяцев хватит для отработки технологии. Тогда можно будет подключать ее по всей России.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что "самозанятые граждане" самостоятельно зарабатывают, оказывая услуги физическим лицам. Самозанятые не могут иметь наемных сотрудников. Минюст решил закрепить этот статус, чтобы защитить права граждан, а также упростить легализацию их деятельности.
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