Мечты-мечты: Хиллари Клинтон возжелала возглавить Facebook

Хиллари Клинтон заявила, что была бы не прочь занять пост генерального директора Facebook. Транслирует пожелания политика The Washington Post.
Спикер акцентировала внимание на достоинствах соцсети: она стала источником новостей для многих американцев. Также Клинтон обратила внимание и на недостатки, вспомнив инцидент, связанный с утечкой личной информации миллионов пользователей. По мнению политика, это произошло из-за неправильной бизнес-модели, принятой в Facebook.
Напомним, ранее Facebook предупредил, что компанию ждут изменения на фоне скандала, связанного с утечкой сведений пользователей. В ходе президентской кампании Дональда Трампа, связанная кандидатом контора Cambridge Analytica неправомерно завладела данными 50 млн "обитателей" соцсети.
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