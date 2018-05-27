Мечты-мечты: Хиллари Клинтон возжелала возглавить Facebook

Хиллари Клинтон заявила, что была бы не прочь занять пост генерального директора Facebook. Транслирует пожелания политика The Washington Post.

Спикер акцентировала внимание на достоинствах соцсети: она стала источником новостей для многих американцев. Также Клинтон обратила внимание и на недостатки, вспомнив инцидент, связанный с утечкой личной информации миллионов пользователей. По мнению политика, это произошло из-за неправильной бизнес-модели, принятой в Facebook.

Напомним, ранее Facebook предупредил, что компанию ждут изменения на фоне скандала, связанного с утечкой сведений пользователей. В ходе президентской кампании Дональда Трампа, связанная кандидатом контора Cambridge Analytica неправомерно завладела данными 50 млн "обитателей" соцсети.