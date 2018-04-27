В подмосковном Долгопрудном несколько дней назад покончил с собой талантливый подросток.
Уже после его смерти стало извеcтно, что ребенок был победителем множества олимпиад по химии. Мальчик заканчивал 11 класс, и никогда не был проблемным. Но 23 апреля, в собственный день рождения, он оставил прощальную записку и прыгнул с 9-го этажа.
СМИ написали, что Виталий покончил с собой после визита ФСБ. Но в прощальной записке он сообщил, его никто не притеснял, просто сотрудники органов отняли у него возможность заниматься любимым делом.
Мальчик в последние годы занимался экспериментами с химическими соединениями. Вместе со своим другом он искал на заброшенных складах реактивы и умудрялся собирать из них взрывчатку. Вершиной совместного "творчества" юных стал Циклон Б.
По сути, подросток из ничего соорудил пестицид, который использовали нацисты для массового уничтожения людей в газовых камерах лагерей смерти. Позже на одной их мусорок он обнаружил килограмм нитрата тория.
Разумеется, рано или поздно ФСБ должна была появиться. Не без участия соседей 6 февраля на пороге квартиры родителей Виталия оказались сотрудники спецслужб с ордером на обыск. Они неоднократно убеждали Виталия прекратить опасные эксперименты.
У подростка началась депрессия, он перешел на транквилизаторы. 23 апреля учителя и родные не заметили ничего странного. В своей предсмертной записке Виталий заявил, что никто его не доводил, но ФСБ и правительство, с их бесконечными запретами, лишили его единственного увлечения, которое приносило ему удовольствие.
Если бы не его ранний уход из жизни, Россия могла бы получить ученого мирового уровня. Если ему в 17 лет удалось получить Циклон Б, к 40 годам это был бы гений. Оставлять таких детей предоставленных самим себе - непозволительно для страны.
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