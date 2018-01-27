Поженившиеся в Дании геи из России заплатят штраф за порчу паспортов

В России возбуждено административное производство за порчу паспортов в отношении двух мужчин, поженившихся в Дании. Заключив брак, россияне подали паспорта в МФЦ в Москве, где им поставили штампы о браке, сообщает "Интерфакс".

Однако, МФЦ эту информацию опровергло, но ею заинтересовалось МВД, которое проводит проверку по факту проставления штампа о регистрации брака между гражданами мужского пола. "По результатам проверки сотрудница, допустившая нарушения законодательства, и ее непосредственный руководитель будут уволены из органов внутренних дел", — цитирует издание официального представителя МВД Ирину Волк.

Что касается мужчин и их брака, то, по сообщению пресс-службы столичной полиции, им грозит штраф за умышленную порчу паспортов. "В отношении мужчин, инициировавших внесение в свои паспорта граждан Российской Федерации отметок, не предусмотренных действующим законодательством, возбуждены дела об административных правонарушениях", — цитирует издание представителя пресс-службы.

Паспорта будут изъяты и приобщены к материалам дела. Они уже включены в федеральную базу данных недействительных паспортов.

Статья 19.16 КоАП об "умышленной порче документов", под действие которой попали супруги-мужчины, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 100 до 300 рублей.

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